Côte-Nord: les infirmières plaident pour des primes à tous, pas des équipes volantes

Le syndicat qui représente les infirmières de la Côte-Nord, qui n’est pas affilié à la FIQ, affirme que même si cette dernière réglait avec Québec, cela ne réglerait pas le problème de main-d’oeuvre dans la région. Et il ne croit pas non plus qu’une équipe volante soit la solution à moyen terme.

La seule solution à long terme au manque de main-d’oeuvre en santé sur la Côte-Nord est d’y offrir des primes intéressantes pour tous, dans toutes les localités, a plaidé en entrevue lundi Karine Ouellet Moreau, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois.

Ce syndicat d’infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, qui compte 1200 membres, est rattaché à la Fédération de la santé, qui est affiliée à la CSQ.

La FSQ a renouvelé sa convention collective avec Québec. Et les membres ont déjà entériné l’entente. Pourtant, les problèmes de main-d’oeuvre infirmière sur la Côte-Nord font encore les manchettes.

Mme Ouellet Moreau est catégorique: même si la FIQ réglait avec Québec, cela ne réglerait «absolument pas» le problème de la Côte-Nord. Il y a déjà une petite équipe volante. Elle compte 11 personnes, rapporte-t-elle, et c’est loin de suffire.

Elle insiste sur le fait que davantage d’équipes volantes pourraient peut-être soulager partiellement, à court terme. Mais elles ne peuvent être la solution à moyen et long termes.