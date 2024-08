(PHOTOS) DekHockey Côte-Nord : la saison se conclut sur une bonne note

La saison de dek hockey vient de se terminer sur une bonne note à Baie-Comeau, avec un événement en compagnie du Drakkar. De plus, plusieurs équipes prendront la route vers Charlevoix pour le tournoi provincial.

« On a couronné 10 équipes championnes qui vont être en direction de Charlevoix. Les finalistes aussi ont une passe pour y aller. Ce sera donc environ 20 équipes au total », explique Eric Dancause, copropriétaire de DekHockey Côte-Nord. Le tournoi se déroulera les fins de semaine du 6 au 22 septembre.

M. Dancause se réjouit de la tournure positive de la saison sur la Côte-Nord. « On a eu 21 équipes de plus cette année », indique-t-il. « On a aussi eu une activité avec le Drakkar pour conclure la saison, il y avait beaucoup de monde », ajoute celui qui dirige l’activité sportive avec Julien Camiré.

Préparation de l’automne

« On est déjà en préparatif pour l’année prochaine. On est en train de regarder quelles améliorations on pourrait faire », fait savoir Eric Dancause.

Les inscriptions sont d’ailleurs ouvertes pour la ligue d’automne jusqu’au 5 septembre. « On s’attend encore à plus d’équipes. On a un boost de bonheur », lance-t-il.

L’événement final de la saison avec le Drakkar a été très populaire. Photo courtoisie

Les champions 2024

C2 : Les Cougars Proaxion gagnants, finalistes IGA extra

D2 : Les Icemans gagnants, finalistes Dépanneurs Nord-Est

D4 : Les Volvos gagnants, finalistes Les Knight’s

E2 : Les Lightning de Jean Dumas Ford gagnants, finalistes Les Lynxs

R : Les Rafales Proaxion gagnants, finalistes HC Thunder

FE1 : Les Chipies gagnantes, finalistes Les Gryffondeks

FE3 : Les Chaps gagnantes, finalistes Les Netchicks

FP : Les Dames de Dek gagnantes, finalistes La Clic

MP : Les Hydrocarbures gagnants, finalistes Cobras – Galerie du Tapis

ME : Les Billies gagnants, finalistes Galerie du Tapis – Cobras