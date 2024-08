Du saxophone à la belle étoile aux Escoumins

C’est le groupe international Quasar qui a assuré la deuxième soirée On Jazz sous la lune au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins, le 17 août.

Le quatuor de saxophonistes en a mis plein la vue et les oreilles aux spectateurs qui ont aussi pu s’émerveiller devant le décor extérieur et la température plus que clémente.

« Cette soirée fut un grand succès! La lune – rouge – a fait son apparition à travers les trous dans les nuages. En plus, quelques baleines sont venues joindre leur souffle à celui des quatre musiciens du groupe Quasar, saxophonistes au son unique, généreux, sympathique et énergique », raconte la vice-présidente de l’Odyssée artistique, Luce Robert.

Selon cette dernière, le public a été charmé et heureux du déroulement de l’événement avec « l’excellente musique, l’environnement de rêve et les prix de présence fort appréciés ».



« Bref, une soirée inoubliable! Un merci spécial à notre public, ainsi qu’à tous les bénévoles, partenaires et commanditaires de la soirée », conclut la responsable des communications de l’organisme à la tête de l’événement.

Dernier spectacle

Un dernier spectacle de la série On Jazz sous la lune est à venir pour terminer la saison. Le rendez-vous final se tiendra le 14 septembre dès 20 h au même endroit. Cette fois-ci, ce sera le groupe Flö qui viendra animer les amateurs de musique jazz.

Le collectif jazz montréalais Flö est composé de quatre musiciens, soit Léonie Dubé au piano, Guillaume Carpentier au saxophone, Benjamin Lavoie-Doyon à la basse et Zachary Lalonde à la batterie. Si les quatre musiciens ont tous un bagage jazz traditionnel, ils ne s’y limitent clairement pas, flirtant principalement avec le folk, le rock et le pop.