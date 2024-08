Bonne nouvelle pour la série d’Erika Soucy

La série Les Perles, écrite par l’autrice native de Portneuf-sur-Mer, Erika Soucy, sera diffusée à plus large échelle cet automne. On en profite pour prendre des nouvelles de l’artiste nord-côtière qui a d’autres projets dans ses cartons.

Ceux qui n’ont pas pu regarder les 13 épisodes de la fiction sur Club illico pourront le faire les mercredis à 21 h sur les ondes de TVA. La première émission sera diffusée le 11 septembre et il faudra patienter de semaine en semaine pour se rendre à la finale.

« On nous avait dit que ça irait sur les ondes de TVA, mais on ne savait pas quand. Ça aurait pu être l’année prochaine encore. Je suis contente que ce soit à l’automne dans une belle plage horaire en plus », se réjouit la scénariste qui qualifie cette nouvelle de « beau cadeau ».

Pour les téléspectateurs qui ont écouté la série télé en rafale, impossible de confirmer qu’il y aura une saison 2 pour l’instant. La suite dépendra des cotes d’écoute de l’émission à TVA, selon ce qu’on a dit à Erika Soucy.

Cette dernière a toutefois entamé son travail d’écriture. « La saison 2, elle a 13 épisodes. J’en ai 9 d’écrits sur 13. J’attends le go pour finir l’histoire de la saison 2 pour qu’on puisse mettre la machine en branle. Les cotes d’écoute vont faire foi de tout », confirme celle qui se croise les doigts.

L’autrice souhaite voir évoluer ses personnages à l’écran. « Stéphanie (personnage principal joué par Bianca Gervais) vit de nouvelles choses, son père aussi. C’est comme si la saison 1, j’ai juste mis la table. Il y a plein de sujets aussi dans la saison 2. »

« Laurence a son petit bébé, c’est quoi les choix qu’elle fait par rapport à ça. Il y a des prises de position sociales et politiques dans mon travail dans la saison 2, alors j’aimerais pouvoir voir ça à l’écran. Je pense que ça peut parler et nous inciter à réfléchir sur certains enjeux », poursuit-elle.

Si la saison 2 voit le jour, la Nord-Côtière prévoit encore tourner des scènes à Portneuf-sur-Mer et en Haute-Côte-Nord.

« C’était mon rêve quand j’ai commencé à écrire la série qu’on puisse avoir des scènes directement tournées à Portneuf parce que c’est ça que je voyais dans ma tête. J’avais envie de célébrer ce territoire-là que je n’avais jamais vu dans ma télé québécoise. Pour moi, c’était vraiment une grande fierté de pouvoir participer à ça et que tout le monde embarque dans le projet », commente Erika Soucy, en entrevue avec le Journal.

Des commentaires précieux

L’artiste n’a reçu que des commentaires positifs à la suite de la diffusion de sa série sur Club illico. C’est aussi le cas pour Bianca Gervais qui interprète le personnage principal. « Bianca Gervais a reçu des tonnes de messages sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu’elle n’en avait jamais reçu autant et elle a travaillé dans plusieurs séries », ajoute la Portneuvoise.

Selon la créatrice, « ce sont beaucoup de mères de famille et de femmes qui se sont reconnues dans cette histoire-là, qui ont été touchées, qui ont ri, qui ont pleuré ». « Beaucoup de gens disent qu’ils l’ont regardé en rafale aussi parce qu’ils n’étaient plus capables de s’arrêter », fait-elle savoir.

Ces commentaires sont précieux pour celle qui a réussi son pari de permettre aux téléspectateurs de se reconnaître dans les personnages. « C’est vraiment ça que je voulais faire. »

Avec la diffusion à TVA, Erika espère que la série attirera aussi le public masculin. « C’est une histoire de filles, ça attire beaucoup les femmes. Mais, il y a quelque chose de très drôle, il y a beaucoup d’humour qui va aller les chercher les hommes, les pères de famille et les ados aussi », clame-t-elle.

Sans être une autobiographie, la série Les Perles s’inspire d’événements observés par la scénariste durant son enfance à Portneuf-sur-Mer. Par exemple, elle a été élevée par une mère monoparentale qui avait une relation fusionnelle avec sa meilleure amie. « C’est comme un hommage aux petits villages de région et à ma mère », résume Erika Soucy.

Projets en cours

L’artiste nord-côtière planche sur plusieurs projets en ce moment, mais aucun n’est confirmé. « J’ai d’autres projets qui parlent de la Côte-Nord, qui ressemblent plus à mon roman Les murailles. Je suis encore en développement, mais il y a de l’intérêt », dévoile-t-elle.

En ce qui a trait au domaine de la télévision, elle a collaboré avec d’autres auteurs pour l’écriture de l’émission jeunesse Le pacte diffusée à Télé-Québec. La quatrième saison sera à l’antenne prochainement.

Si la deuxième saison de la série Les Perles ne voit pas le jour, aura-t-elle une autre vie ? « C’est vrai que je m’ennuie des filles. Est-ce qu’elles pourraient revivre dans un autre format ? Peut-être », conclut l’autrice qui promet de donner des nouvelles à son public nord-côtier.