Tadoussac se prépare à recevoir le 19e congrès mondial des plus belles Baies

Après Dakhla au Maroc en 2024, ce sera au tour de Tadoussac d’accueillir sa solennelle moitié du 19e Congrès mondial des plus belles baies du monde, organisé par le club du même nom, au mois de septembre.

L’événement se déroulera trois jours à Tadoussac dans la fin de semaine du 21 septembre 2025, où les représentants de 26 pays membres logeront à l’Hôtel Tadoussac.

« On parle à peu près de 100 à 130 personnes de l’extérieur qui représentent les plus belles baies du monde qui seront présentes à Tadoussac », estime le maire de la municipalité, Richard Therrien.

Ce dernier indique que tous les panels, conférences, soupers et rassemblements se tiendront à l’Hôtel Tadoussac en compagnie des dignitaires fédéraux, provinciaux et régionaux qui totalisent une trentaine de personnes de plus.

C’est une trentaine de baies partout dans le monde qui sera représentée, et leurs représentants viendront constater le charme de la baie de Tadoussac et de la baie des Chaleurs en Gaspésie.

Le maire dévoile que l’organisation demandera une somme de plus de 600 000 $ pour les deux endroits, et que l’argent ne peut qu’arriver trop vite.

« Il y a le comité du financement et le comité des activités, qui ont hâte de voir arriver l’argent pour commencer à planifier la fin de semaine », révèle l’élu.

C’est pourquoi la MRC de La Haute-Côte-Nord a donné son appui au comité organisateur du congrès dans ses démarches d’obtention de financement dans le cadre du Fonds pour stimuler le tourisme d’affaires international (FSTAI).

Selon Richard Therrien, la communauté micmaque en Gaspésie, les Innus d’Essipit et leur chef Martin Dufour sont « enthousiastes » de participer avec Tadoussac dans la planification de la fin de semaine.

Le village sera représenté au congrès 2024 au Maroc, là où il se fera « passer le flambeau » comme aux Jeux olympiques de manière officielle, image le maire.