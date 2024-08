Grosse année en vue pour les croisières internationales à Tadoussac

Un total de 3 navires de croisière internationaux ont déjà été accueillis à Tadoussac depuis le mois de juin.

Au départ, l’objectif d’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord qui organise l’accueil des visiteurs et les activités qui sont reliées à leur passage était de 14 croisières en 2024, une année qui battait les records.

« Il y a une compagnie qui a mis la clé sous la porte, donc il nous reste 6 navires à recevoir pour cet automne », indique le responsable de port à la municipalité de Tadoussac Pierre Rodrigue.

Avec ses 3 000 passagers et membres d’équipage en voie d’être reçus à Tadoussac, les prévisions s’annoncent bonnes pour les prochaines années.

« On a 10 escales prévues pour 2025, et il y a déjà des réservations de confirmées pour 2026 et 2027 », révèle Pierre Rodrigue.

Le responsable de port rappelle que l’objectif principal d’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord est de diversifier l’économie touristique régionale en prolongeant la saison touristique au printemps et en automne, et en positionnant la Haute-Côte-Nord comme une destination incontournable.