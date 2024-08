Un projet pour retaper la plage du lac Gobeil

La plage du lac Gobeil continue année après année d’attirer les baigneurs et les plaisanciers, mais elle peine à attirer les investissements. Tout cela est sur le point de changer avec un nouveau projet de réfection des installations par la Municipalité de Sacré-Cœur.

Partagé entre les municipalités des Bergeronnes et de Sacré-Cœur, le lac Gobeil est un plan d’eau très populaire grâce à l’ancien tronçon de la route 138 maintenu pour la circulation et son chemin d’accès qui mène directement à la plage.

Toutefois avec les années, l’écoulement de l’eau et les fontes successives ont endommagé les deux ponceaux sur des ruisseaux et le rebord du stationnement en asphalte qui se transforme en chemin de terre. « On a constaté qu’il y avait des dangers », résume la maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne.

La municipalité interdit d’ailleurs la baignade dans le lac faute de pouvoir surveiller les utilisateurs. « Même si elle est interdite, on sait que la plage est très utilisée », ajoute-t-elle.

Le projet, qui sera ultérieurement déposé à la MRC de La Haute-Côte-Nord, vise l’installation de toilettes sèches, de tables de pique-nique et de poubelles en plus de la réhabilitation des ponceaux et des chemins d’accès.

L’instance municipale compte toujours y interdire la baignade.

Appel pour la mise de fonds

Lise Boulianne a privilégié de « couper la poire en cinq » en interpellant les municipalités des Bergeronnes, des Escoumins, de Tadoussac et de la communauté innue d’Essipit pour assurer un montant qui servira à la mise de fonds pour le projet, estimé dans les 40 000 $ au total.

Cette dernière souligne que la plage et le lac ne sont pas utilisés uniquement par Sacré-Cœur, et la facture par localité se fixe à un peu plus de 1 000 $.

Les Municipalités des Escoumins, de Tadoussac ainsi que le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit n’ont pas donné suite à cette demande. De son côté, les élus des Bergeronnes ont accepté d’octroyer 1 000 $ jusqu’à présent dans le cadre de cette initiative.

« On s’est rendu compte que vu l’utilisation qui est faite, le site méritait que l’on fasse des installations plus adéquates », résume Mme Boulianne.