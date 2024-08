Boisaco remet un “cadeau” à Justin Trudeau

Le 26 août, les représentants de la Coopérative forestière Boisaco ont profité de leur passage aux audiences sur le décret d’urgence fédéral à Ottawa pour la protection du caribou forestier pour remettre un cadeau symbolique au premier ministre Justin Trudeau, soit une banderole portant le nom de toutes les personnes sur lesquelles ce décret aurait un “effet dévastateur”.

André Gilbert et Steeve St-Gelais, respectivement directeur général et président de Boisaco, et Lise Boulianne, mairesse de Sacré-Cœur, ont livré un vibrant message, évoquant la ” menace de disparition” qui plane sur leur communauté “si le décret de M. Guilbeault venait à être adopté”.

“Ce cadeau se voulait être le symbole de 40 années de travail acharné et de mise en valeur de la forêt par une organisation de coopération citoyenne, Boisaco, ancrée dans le développement durable”, indiquent-ils.

André Gilbert, Steeve St-Gelais et Lise Boulianne avec la banderole. Courtoisie

Leur intervention devant le comité parlementaire a mis l’emphase sur ” l’importance d’utiliser tous les outils de l’aménagement forestier durable pour permettre de concilier protection de l’écotype forestier de la sous-espèce caribou des bois et vitalité socio-économique” du milieu.

La banderole remise au PM porte le nom de tous “les travailleur·euses impacté·es et leur famille, (…) celles et ceux qui perdront leur emploi avec le décret que le gouvernement fédéral souhaite adopter”, ont précisé les trois représentants de la Haute-Côte-Nord.

“Plus grave encore, notre région va perdre ses familles, leurs enfants, leur culture, leur identité ainsi que la vie socio-économique qui découle des activités de mise en valeur de la forêt. On parle ici de retombées annuelles de plus de 200 M $ qui vont s’envoler, de drames humains qui vont survenir, de chômage, de pauvreté et de misère dans une des MRC les plus dévitalisées du Québec”, ont-ils martelé.

Les audiences se poursuivent demain 30 août de 11h à 13h avec notamment des interventions de Michaël Ross, directeur développement et territoire, et Martin Dufour, chef du Conseil de la Nation Innue d’Essipit, Alain Branchaud de la Société pour la nature et les parcs (SNAP), Yanick Baillargeon de l’Alliance forêt boréale et des représentants de Granulco, une filière de Boisaco.