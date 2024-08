Les Escoumins en mode Festival marin

C’est ce soir que débutent les activités de la programmation du Festival marin des Escoumins. Un tournoi de mini-golf lancera les festivités dès 18 h.

Vendredi, l’événement se déroulera en soirée. À 19 h, la parade de chars allégoriques parcourra les rues de la municipalité pour bien mettre la table au spectacle d’ouverture. C’est l’artiste country Guylaine Tanguay qui fera danser les festivaliers dès 20 h au centre sportif Édouard-Boucher.

Le lendemain, le 31 août, place à la journée familiale. À 10 h, la course de canards fera plaisir aux petits et aux grands. De 11 h à 17 h, différentes activités sont prévues sur le site du centre sportif : volley-ball, basketball, mini-golf et jeux d’eau. Un jeu d’évasion sera aussi installé sur place.

Les pâtissiers amateurs pourront participer au concours de la meilleure tarte. Des juges auront la lourde tâche de goûter et de choisir le gagnant.

Durant l’après-midi, les participants pourront s’adonner à des jeux d’adresse pour un coût de 5 $. La journée se conclura avec un souper spaghetti à la salle multifonctionnelle avant de laisser place au chansonnier Marco Bouchard, accompagné d’un feu de joie.

Finalement, dimanche, les présidents d’honneur de l’édition 2024, Claudine Roussel et Dave Gagné, attendront les festivaliers pour un brunch familial de 9 h à 12 h. Mer et Monde Écotours sera sur place pour des activités de kayak (3 départs sont prévus selon les marées).

À lire aussi :