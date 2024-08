Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb : une 15e édition qui fracasse les records

Pour sa 15e édition, le tournoi de golf des Chevaliers de Colomb — conseil 7205 des Escoumins a frappé fort pour récolter une somme de 70 000 $ grâce à ses 144 participants et ses généreux commanditaires. Tous étaient réunis sur les verts de Forestville et de Tadoussac le 24 août pour jouer simultanément.

Le frère Roberto Dufour, responsable de l’organisation du tournoi avec son équipe, est aux anges.

« On a doublé l’aspect du jeu en passant de 72 à 144 joueurs, et nous avions deux bons présidents d’honneur qui ont fait le restant », raconte-t-il fièrement.

Ce dernier fait bien sûr référence à Carl Laurencelle et Martin Bouchard, qui sont « deux solides » à ses yeux.

« Cet argent qu’on ramasse sert à toute la Haute-Côte-Nord. Ça aide aussi les jeunes de nos écoles et nos aînés qui sont en centres d’hébergement », dévoile M. Dufour.

Photo Courtoisie

Il fait savoir que le Centre de prévention du suicide Côte-Nord ainsi que le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord, en plus d’une poignée d’autres organismes du coin, en profiteront.

Hugo Girard en 2025

C’est le bien connu Hugo Girard qui assurera la présidence d’honneur en 2025 pour la 16e édition, qui se déroulera à la fin du mois d’août comme à l’habitude.

Le tournoi de l’année prochaine aura également lieu aux terrains de golf de Tadoussac et Forestville.

« Ça a commencé à 3 000 $, et maintenant nous sommes à 70 000 $. La différence est quand même là, et on espère un bon montant pour l’an prochain », révèle Robert Dufour.

Le chevalier dévoile que le comité organisateur pense déjà à l’organisation du tournoi dans deux ans.

« On commence au mois de février à organiser ce tournoi-là. Il devient plus populaire, et des gens de partout dans la province viennent jouer de plus en plus », se réjouit celui qui espère redonner plus à la communauté.