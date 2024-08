De nouvelles activités de formation et conférences pour les 50 ans et plus

Diverses activités seront offertes cet automne par l’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR (ADAUQAR) et cela débute avec une séance d’information sur la programmation par Zoom le 10 septembre.

Rappelons que le public visé est toute personne de 50 ans et plus de l’Est-du-Québec. Ces différentes activités se dérouleront selon trois modes de participation : en présence à Rimouski et Rivière-du-Loup, mais également à Gaspé, Grande-Rivière et Matane ainsi qu’en mode virtuel via la plateforme Zoom.

Au programme, un cours en premiers soins (RCR) de huit heures avec possibilité de certification officielle en secourisme aura lieu le 11 septembre.

Ensuite, le 13 septembre, une conférence d’ouverture qui aura pour thème Dans les années 1970, au bout du monde, avec un sac à dos, animée par Jean-Luc Parenteau. Ce dernier témoigne de son voyage dans les années 1970 en Europe et en Asie.

Finalement, plus d’un atelier sur les différentes facettes des iPad et iPhone se tiendra le 19 septembre, suivi d’une conférence sur le système unique de sécurité civile du Québec le lendemain.

Pour obtenir plus d’informations ou pour s’inscrire à l’une de ces activités, il est possible de le faire sur le site Internet de l’ADAUQAR.