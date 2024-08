Les compétitions sont commencées pour Olivier Dancause aux CrossFit Teens 2024 

C’est enfin le temps pour le Baie-Comois de 16 ans Olivier Dancause de compétitionner parmi les meilleurs adolescents du monde aux CrossFit Teens, une branche des CrossFit Games 2024.

Cette compétition se déroule au Michigan du 30 août au 1er septembre. Olivier a terminé 12e après la première épreuve hier, qui consistait en une course en sentier et une course à obstacles. Une épreuve de force est à prévoir en ce samedi.

Les parents d’Olivier, Éric Dancause et Catherine Perron, partagent des nouvelles sur Facebook concernant les épreuves et ses résultats.

Rappelons que l’an dernier, Olivier Dancause a terminé 17e après les demi-finales. Il ne s’était pas qualifié alors que seulement les 10 premiers au classement se rendaient en finale.

Maintenant, les compétitions sont séparées. Chaque catégorie d’âge peut recevoir plus de participants. Il y aura un événement juste pour les catégories d’âges en bas de 18 ans et ce sont les 30 premiers qui y participeront.