CrossFit Teens 2024 : voici le résultat final d’Olivier Dancause

La toute première participation du Baie-Comois Olivier Dancause à la compétition mondiale CrossFit Teens 2024 (CrossFit Games), s’est conclue le 1er septembre au Michigan. Le jeune athlète de 16 ans est arrivé 15e de sa catégorie au final.

Les mots d’encouragement et les félicitations s’enchaînent sur la page Facebook Olivier-Teenage Crossfit Games 2024, là où ses parents ont partagé des nouvelles tout au long du week-end.

« Et voilà, 15e position au The CrossFit Games, pour une première participation c’est extra, ses objectifs sont atteints. […] Un très gros merci au coach Olivier Donais, pour sa présence en fin de semaine, pour tout le temps passé avec Oli dans la dernière année. De croire en lui, de le motiver et de le faire évoluer », voici ce que sa maman Catherine Perron a écrit sur Facebook.

Rappelons qu’Olivier Dancause a compétitionné dans la catégorie des 16-17 ans avec des jeunes de partout dans le monde. Il était aussi le seul Canadien dans cette catégorie.