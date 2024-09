Course automobile : première position pour Francis Raymond de Ragueneau

La saison n’est pas encore terminée pour l’équipe de Ragueneau qui continue de remporter des manches sur le circuit du Complexe Sport Motorisé Le Speedway à East Broughton.

Le pilote Francis Raymond a démontré tout son potentiel le 24 août alors qu’il a fini en tête du classement de la course dans la catégorie prostock.

« Malgré tous les accidents qui sont arrivés cette journée-là, ça n’a pas nuit à notre pilote de course », raconte Josée Deraspe Duguay, porte-parole de l’équipe # 60.

Après cette performance, l’équipe composée du pilote Francis Raymond, du propriétaire du véhicule de course, Benoit Gravel, et des mécaniciens Michel et Guy Raymond s’approche de la première place du classement de la saison.

« Nous sommes à trois points de Lucas Doyons pour être à la première position dans les points », souligne Mme Deraspe Duguay qualifiant la dernière finale de surprenante.

La dernière compétition pour le championnat se tiendra le 21 septembre.