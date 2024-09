Passagers bloqués 10 heures dans un train: Rodriguez veut le fin mot de l’histoire

Le ministre des Transports du Canada a déclaré qu’il était déterminé à faire la lumière sur le récent retard de train qui a laissé des passagers de Via Rail bloqués pendant environ 10 heures au Québec pendant la longue fin de semaine.

Pablo Rodriguez a déclaré qu’il rencontrerait la semaine prochaine la direction de Via Rail.

«Les passagers méritent mieux», a écrit M. Rodriguez dimanche sur la plateforme X.

Via Rail a confirmé que des passagers étaient restés bloqués pendant 10 heures samedi lorsqu’un train est tombé en panne entre Montréal et Québec après avoir connu deux problèmes mécaniques consécutifs.

La société a mentionné qu’aucun autobus n’était disponible dans la région pour offrir un transport alternatif.

L’électricité, la climatisation et les toilettes ont été coupées à certains moments pour permettre des réparations et l’attelage avec un autre train, a détaillé la société.

Mais elle a insisté sur le fait que les passagers se voyaient offrir des boissons et des collations tout au long de la journée, et qu’un repas était livré à bord avec de l’eau supplémentaire le soir.

Les pompiers ont finalement été appelés pour aider à transférer les passagers d’un train à un autre, les passagers arrivant à destination avec 10 heures de retard.

Via Rail a indiqué qu’elle enquêtait également après qu’un employé eut confisqué le téléphone d’un passager pendant cette période, et que des mesures appropriées seront prises après un examen.

«Nous nous engageons à fournir un service client exceptionnel et à veiller à ce que tous les passagers soient traités avec respect et dignité», a assuré la société dans un communiqué dimanche.

Via Rail a ajouté qu’elle présente ses plus sincères excuses pour les inconvénients causés aux passagers et qu’elle rembourserait intégralement toute personne concernée.