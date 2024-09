De nouvelles pancartes de prévention contre les marées inaugurées à Portneuf-sur-Mer

Sept des huit municipalités de la Haute-Côte-Nord seront bientôt munies de nouvelles pancartes pour prévenir contre le danger des marées. Celle de Portneuf-sur-Mer a été inaugurée ce matin à la Pointe-des-Fortin.

Un total de 18 affiches seront disposées à plusieurs endroits sur le territoire. Certains villages en installeront plusieurs tandis que d’autres se limiteront à une. Seulement la municipalité de Sacré-Cœur ne bénéficiera d’aucune pancarte puisqu’elle ne possède pas de site à proximité du fleuve.

À Portneuf-sur-Mer, quatre panneaux feront leur apparition à des endroits où le danger est bel et bien présent. Cette inauguration était également l’occasion de procéder à une minute de silence en hommage aux 5 personnes qui ont perdu la vie tragiquement le 3 juin 2023, lors d’une partie de pêche au capelan sur le banc de sable.

« Notre municipalité fut le théâtre d’une tragédie que nul n’aurait pu penser qu’elle se soit passée lors d’une activité de loisir familiale qu’est la pêche au capelan en bordure du fleuve. Elle a résulté en la noyade de cinq personnes des communautés avoisinantes. La surprise et le malheur se sont abattus sur notre municipalité et nous allons nous en rappeler longtemps », témoigne le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay.

C’est à la suite de ce drame qui a marqué toute la Haute-Côte-Nord que les maires de la MRC se sont alliés pour démarrer un projet de sensibilisation et de prévention.

« Les maires et le conseil de la MRC, nous avons démarré un projet de panneaux pour sensibiliser et rappeler que c’est tellement magnifique la mer, c’est un attrait, un milieu de vie, mais la mer peut avoir de grandes surprises. C’est ce qu’il y a de plus variable, d’une journée à l’autre, avec ses marées », mentionne la préfète Micheline Anctil.

Le premier panneau a été dévoilé à Portneuf-sur-Mer puisque c’est à cet endroit qu’a eu lieu la tragédie, il y a plus d’un an.

« La mise en place de ses enseignes a pour but de sensibiliser les gens aux dangers du phénomène naturel qu’est la fluctuation des marées au fil des jours et des saisons. Avec les changements climatiques, il y a beaucoup de modifications qui se font au niveau de la nature. Il faut être sensible à cet aspect-là et au fait que le relief peut changer principalement aux abord du littoral », précise M. Tremblay.

Le message de prévention s’adresse autant à la population locale qu’aux milliers de visiteurs qui sont de passage dans la région chaque année.

Chaque municipalité est libre de choisir les emplacements de ses panneaux dont les coûts ont été couverts par la MRC. « Nous sommes fiers de cette action qui vise à ce que plus jamais nous ayons à vivre un drame de ce type-là qui a emporté un père de famille et quatre enfants. On s’en souviendra toujours », conclut la préfète de la MRC Haute-Côte-Nord.