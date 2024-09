Place des fondateurs : Sacré-Cœur fait revivre son histoire

Le Jardin Place des fondateurs de Sacré-Cœur prend du gallon et surprend avec ses nouveaux aménagements. Quatre bornes avec des codes QR font revivre l’histoire du village aux visiteurs, qui peuvent également s’attendre à un nouvel aménagement paysagé tout frais.

L’an dernier, le public a pu apercevoir des acteurs en costume d’époque et une équipe de tournage au Jardin Place des fondateurs dans le cadre de la 4e phase de son développement.

Claude Deschênes, le porte-parole de l’équipe de travail qui développe le site depuis 2017, est plus qu’heureux de la plus récente installation.

« Le projet a été réalisé avec de la concertation et de la réflexion, et on est vraiment contents », dévoile-t-il en entrevue avec le Journal.

Les capsules vidéo, d’une durée d’environ 1 minute 30 secondes, sont accessibles via le téléphone intelligent et consultables sur place.

On peut y suivre l’histoire de quatre personnes qui ont véritablement existé dans l’histoire de Sacré-Cœur, et qui ont y ont vécu entre 1857 à 1947.

Il s’agit de la doyenne du cimetière Adèle Bergeron, Adalbert Tremblay le premier bedeau, Louison Gravel, le fils du premier colon de la Baie-Ste-Marguerite et Avenir, un personnage fictif qui « personnifie une jeune femme qui fait le lien avec la présent et le futur », indique Claude Deschênes.

Les textes, élaborés par l’équipe de la Fabrique de Sacré-Cœur et de la Société de développement de Sacré-Cœur, ont déjà suscité de l’intérêt auprès des visiteurs.

« J’ai déjà eu de bons commentaires, autant des gens de l’extérieur que des locaux. Ils m’ont dit qu’ils ont mieux compris l’histoire de l’endroit et du village », révèle Claude Deschênes.

La quatrième phase, qui est officiellement complétée, laissera peut-être sa place à une éventuelle suite.

« C’est sûr que j’ai des idées. Mais rien n’est officiel pour le moment », dévoile M. Deschênes.