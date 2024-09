Le Souper d’Halloween à emporter est de retour pour une deuxième édition

Après un premier essai fructueux en 2023, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire revient en 2024 avec son activité Souper d’Halloween à emporter au mois d’octobre.

L’idée derrière ce projet est d’aider les familles qui sont à la course le jour d’Halloween.

« Entre l’obligation de costumer et maquiller les enfants pour la fête à l’école ou à la garderie, la nécessité de souper en vitesse et la récolte de bonbons en soirée, les familles ne savent plus où donner de la tête et c’est pourquoi nous joindrons encore une fois l’utile à l’agréable en leur offrant un repas tout préparé qu’il ne restera qu’à réchauffer », explique la présidente de la Fondation, Nathalie Hins.

En plus des boîtes-repas, qui incluent une lasagne de six portions, une salade César, du pain et des cupcakes, la Fondation propose aussi la vente de lasagnes individuelles et de sauce à spaghetti.

L’an dernier, ce sont 254 lasagnes qui ont été vendues, tout comme quelques centaines de litres de sauce à spaghetti, 150 salades César et près de 1 000 cupcakes.

« La contribution extraordinaire de nos partenaires, jointe aux ventes des repas, nous a permis de récolter une magnifique somme de plus de 14 600 $ », souligne Mme Hins.

Il est possible d’effectuer des commandes dès maintenant par le biais de la plateforme en ligne La Fabrique à projets. Les commandes sont possibles jusqu’au 11 octobre et la récupération des commandes s’effectuera le mercredi 30 octobre dans quatre points de cueillette.