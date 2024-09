La Classique Dave Dufour remet 3 000 $ à Sport Espoir

Pour sa troisième édition, la Classique Dave Dufour a réussi à rassembler la population autour du sport en plus d’amasser une somme de 3 000 $ pour l’organisme Sport Espoir.

L’événement, qui a eu lieu le 1er septembre à Forestville, proposait un tournoi de dek hockey ainsi qu’un omnium de tennis. Des jeux de poche et de mini-golf étaient aussi installés pour les visiteurs.

Le montant des inscriptions aux activités et la vente de produits (hot-dogs, sandwichs au fromage grillé, gourdes à l’effigie de la Classique, etc.) ont permis de récolter la somme remise à une cause locale.

Avec cet argent, Sport Espoir pourra financer l’inscription de jeunes athlètes à leur sport, si la situation financière des parents ne le permet pas. « On a déjà reçu deux demandes cette saison », affirme Cynthia Gagnon, bénévole pour l’organisme.

Pour Patrick Lafontaine, membre du comité organisateur, la Classique Dave Dufour est à l’image de son ancien collègue et ami. « Il serait heureux de voir ça. Il aimait un grand nombre de sports et il était impliqué dans la communauté », lance-t-il fièrement.

Quant à Cassandra Guérin, bénévole organisatrice, elle a été étonnée de la générosité de la population. « On pensait amasser moins de dons que l’an dernier vu la moins grande participation aux tournois, mais finalement, les gens sont venus juste pour faire des dons », raconte-t-elle.

Le comité organisateur est déjà prêt à relancer l’événement l’an prochain, toujours pour honorer la mémoire de l’enseignant de la polyvalente des Rivières, qui est décédé du cancer en 2022.

