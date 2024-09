Plus de 6 M$ pour former des travailleurs du secteur de la pêche

Une vingtaine d’entreprises de l’Est du Québec, notamment de la Côte-Nord, bénéficieront d’une formation adaptée aux nouvelles réalités de l’industrie de la pêche et de la transformation de produits marins. Plus de 6 M$ sont investis par Québec pour former jusqu’à 500 travailleurs.

C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain aujourd’hui. Les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont aussi touchées.

D’une durée de 315 heures, cette formation faite en classe favorise « l’apprentissage lié à des situations concrètes de travail », affirme le gouvernement, par voie de communiqué.

Les travailleurs pourront ainsi rehausser leurs compétences afin de s’adapter aux nouvelles réalités de l’industrie, notamment celles liées à l’automatisation et aux changements environnementaux, qui modifient les modes d’exploitation des usines de transformation de produits marins.

« L’industrie de la pêche et de la transformation des produits marins fait face à des changements importants. C’est essentiel de miser sur la formation des travailleurs dans les entreprises pour qu’ils puissent s’adapter aux transformations technologiques et aux changements climatiques, qui influencent grandement ce secteur », clame Mme Champagne Jourdain.

Selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes, un nombre important d’employeurs estiment que des besoins étaient à combler en matière de formation continue et que celle annoncée aujourd’hui pourra répondre aux besoins d’une vingtaine d’entreprises de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

Les entreprises intéressées par ce projet de formation peuvent communiquer avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes pour obtenir plus d’informations.

« Alors que les changements climatiques et technologiques modifient le secteur des pêches à grande vitesse, cette formation sera fort utile aux travailleurs de ce secteur et, en conséquence, à leurs employeurs. De plus, elle leur permettra, sans aucun doute, de développer d’autres habiletés, comme l’adaptabilité, l’inclusion et la résolution de problèmes », conclut Marjorie Chrétien, directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes.

Notons que cette formation sur mesure est le fruit d’une collaboration entre les entreprises des régions ciblées, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes et les Centres de services scolaires des Chic-Chocs, des Îles, René-Lévesque, de la Moyenne-Côte-Nord et du Littoral ainsi que de la Commission scolaire Eastern Shores.

Les travailleurs auront la possibilité de cumuler des heures assurables en vue d’obtenir des prestations d’assurance-emploi.