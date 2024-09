Accident à Colombier : la conductrice a la vie sauve

La conductrice qui était entre la vie et la mort hier après l’accident survenu sur la route 138, au km 694, à Colombier, est maintenant sauvée. « On ne craint plus pour sa vie », confirme le sergent Jean-Charles Otis de la Sûreté du Québec.

Cette dernière, qui était au volant d’une Toyota Yaris, est entrée en collision avec un camion lourd vers 16 h le 7 septembre. La route 138 a été fermée dans les deux sens pendant quelques heures afin de procéder à l’enquête collision.

« Il est trop tôt pour connaître la cause de l’accident », mentionne le porte-parole de la Sûreté du Québec.