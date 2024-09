Festival marin des Escoumins : rassembleur, malgré la pluie

Même après de nombreuses années d’existence, le Festival marin des Escoumins continue de rassembler la population de la localité et des environs. La pluie a chamboulé un peu les plans, mais rien pour faire de l’ombre au succès de l’événement qui s’est tenu du 29 août au 1er septembre.

« Tout s’est bien déroulé vendredi. On a eu une bonne participation à la parade et au spectacle de Guylaine Tanguay », lance d’entrée de jeu le responsable des loisirs à la Municipalité des Escoumins, Stephan Gaudreault.

Les gens ont également été au rendez-vous samedi après-midi pour les activités d’arcade et de jeux d’évasion qui ont été déplacées dans l’aréna en raison des conditions météo. Une centaine de personnes ont pris part au souper-spaghetti le 31 août.

Même si la pluie était de la partie samedi matin, les organisateurs ont lancé la course de canards dans la rivière Escoumins. Cinq gagnants ont remporté la compétition, soit Michel Gagnon, Karine Migneault, Steve Girard, Loucas Ward et Michaël Laurencelle.

La soirée s’est conclue avec le spectacle de Marco Bouchard solo à l’intérieur, le feu de joie ayant été annulé.

Les festivités se sont terminées dimanche avec le brunch des présidents et les activités de kayak de Mer et Monde Écotours.

Bilan positif

Pour les coprésidents d’honneur de l’édition 2024, Claudine Roussel et Dave Gagné, le bilan des activités s’avère positif. « Est-ce qu’il pourrait y avoir plus de participation ? Oui toujours. C’est un Festival qui a lieu d’être et les gens ont tout intérêt à le découvrir et à ne pas quitter Les Escoumins lors de la longue fin de semaine de la fête du Travail. On a vraiment de belles activités ici », estime Mme Roussel.

Selon elle, le seul point négatif est « la température de samedi qui a obligé l’organisation à faire les jeux à l’intérieur de l’aréna et c’est toujours moins invitant d’y participer ». « Il y a eu une participation qui aurait pu être plus grande, mais on comprend que Mère Nature, on n’y peut rien », laisse-t-elle tomber.

Le couple se dit très honoré d’avoir assuré la présidence d’honneur de cet événement d’envergure. « C’est sûr qu’être dans les honneurs, ce n’est pas quelque chose qu’on recherche vraiment. On travaille dans l’ombre et c’est correct pour nous. On a accepté l’invitation pour que le Festival n’ait pas à chercher un deuxième couple puisque ce n’est pas facile à trouver », mentionne Claudine Roussel.

Les coprésidents ont participé à toutes les activités et le jeudi, lors du tournoi du miniputt, une passation de la présidence d’honneur par ceux qui ont assumé ce rôle l’an dernier a agrémenté la soirée. Les commentaires étaient positifs, les gens ont aimé, ils avaient du plaisir », raconte la coprésidente.

La parade de chars allégoriques a été une activité appréciée et attendue du festival. Plusieurs organismes et entreprises se sont décorés pour l’occasion. Certains citoyens étaient toutefois déçus de ne pas voir la parade passer devant chez eux.

« C’est un permis qu’il faut demander auprès du ministère des Transports et on ne peut pas bloquer la route 138 plus qu’un certain temps. Donc, le trajet qui a été choisi par l’organisation, c’est un trajet qui entrave le moins possible la 138 et qui fait en même temps le plus de rues possible », explique Mme Roussel.

La course de canards a attiré un grand nombre de participants cette année. « Ce qui est de valeur c’est que Mère Nature n’était pas de notre côté. Il y avait de la pluie, mais il y avait quand même des gens sur place pour l’arrivée des canards », commente la bénévole ravie de conclure les festivités de façon agréable par le brunch des présidents.