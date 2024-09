Une saison estivale remplie pour Maude et Xena

Alors qu’elle pensait prendre une pause de la compétition cet été, la Forestvilloise Maude Tremblay est montée sur son cheval Xena à plusieurs reprises. Cette fois, le duo s’est mesuré aux autres compétiteurs de la catégorie adulte.

« J’étais censée me faire opérer au début de l’été. Je n’étais pas censée faire des compétitions », explique Maude Tremblay, qui a été prise au dépourvu quand son rendez-vous pour son opération a été reporté plus tard cette année.

« Je l’ai su au mois de mai. Mon cheval n’était pas encore entraîné. J’ai mal dans le pied et j’ai de la misère à monter, mais ma mère m’a aidée à l’entraîner », raconte celle qui a réussi à participer à sept compétitions équestres cette saison, malgré sa douleur.

La jeune femme de 18 ans était affiliée à l’Association western de Portneuf, dans la région de Québec, cette année. Elle s’est illustrée avec son cheval à deux compétitions dans Charlevoix, quatre sur la Côte-Nord ainsi qu’une au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Sa saison a débuté le 24 juin et s’est terminée tout récemment au gymkhana de Sacré-Cœur à la fin août. « C’était une bonne année », commente Maude Tremblay qui était heureuse de compétitionner aux côtés des adultes.

« C’était plus dur de se classer parce que le niveau est plus fort. J’ai juste un petit cheval. Quand je me classais, j’étais contente », témoigne celle qui a réussi à mettre la main sur plusieurs bourses. La chimie qui la lie à Xena lui a permis de toujours jouer entre la division 1 et 2, soit parmi les meilleurs cavaliers.

Le duo Maude et Xena a d’ailleurs tenté un nouveau jeu au cours de la saison. Elles ont participé à une épreuve de slalom, qui demande une technique assez relevée. Le résultat n’a pas été trop mal pour une première fois pour les deux athlètes.

La cavalière préfère davantage la course de barils et le tour du ring, deux jeux qu’elle est habituée de réaliser. Elle s’est d’ailleurs classée pour la finale interrégionale de Cheval Québec, qui se tenait à Sorel-Tracy les 31 août et 1er septembre. « C’est loin et ça coûte cher alors j’ai décidé de ne pas y aller », fait-elle savoir.

Maude Tremblay étudie au Cégep de Jonquière en Environnement, hygiène, santé et sécurité au travail. Elle ne peut donc plus s’entraîner toute l’année pour les gymkhanas, mais elle en profite lors de tous ses passages à Forestville.

La cavalière espère continuer la compétition, mais tout dépendra de la condition de son pied. Comme le coût des inscriptions aux épreuves est très dispendieux, la jeune athlète a pu compter sur deux entreprises forestvilloises cette saison, soit Revolt et Quincaillerie RR. « Sans leur support, je n’aurais pas pu faire autant de compétitions », affirme-t-elle en remerciant aussi sa mère Caroline Murray et son beau-père de la soutenir dans sa passion.