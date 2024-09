Projet de parc des Côtes de Charlevoix : plus d’impatience que d’inquiétude à Baie-Sainte-Catherine

À l’issue de la séance d’information de ce 10 septembre à Baie-Sainte-Catherine, force est de constater que les citoyens et élus de cette municipalité dévitalisée accueillent favorablement le projet de Parc des Côtes de Charlevoix.

Les représentants du ministère de l’Environnement et de la SÉPAQ, Jean-François Beaulieu et Daniel Groleau, ont été accueillis avec déférence par la trentaine de citoyens présents à la séance d’information sur le futur parc des Côtes de Charlevoix.

M. Beaulieu a présenté les grandes lignes du projet, sans toutefois amener beaucoup de nouvelles informations.

« Des gens s’attendaient peut-être à voir un concept d’aménagement ce soir. On n’est pas rendu là. Il est en train de prendre forme, mais il est encore embryonnaire. On est en début de processus et on trouve important de consulter les gens avant d’arriver avec un plan» a précisé d’emblée M. Beaulieu.

Le maire de la municipalité de moins de 200 âmes, Donald Kenny, a fait part de son impatience à voir se développer le site de Pointe-aux-Alouettes, un des trois pôles du futur parc (avec le secteur côtier et celui des Palissades). Une préoccupation partagée par plusieurs des personnes présentes qui ont exprimé leur volonté de voir le site protégé et valorisé dans des délais raisonnables. La Pointe-aux-Alouettes est présentement sous la coupe de la MRC de Charlevoix-Est.

Donald Kenny, Daniel Groleau et Jean-François Beaulieu.

« C’est un lieu historique! Quand on dit qu’ils ont signé une entente ici en 1603, c’est un joyau qu’on a entre les mains! » , a insisté Donald Kenny.

Jean-François Beaulieu a toutefois rappelé qu’aucun des trois pôles ne pourrait voir le jour avant l’adoption du décret ministériel qui donnera l’aval au parc et que leur ouverture devrait normalement être concomitante. Il reste énormément de pain sur la planche avant d’accueillir les premiers visiteurs, notamment la tenue d’audiences du BAPE, a rappelé l’intervenant. Ce dernier n’a pas souhaité s’avancer sur une possible date d’ouverture, rappelant les nombreux défis qui attendent les équipes dans ce vaste territoire à la topographie complexe.

De rares terres publiques en milieu côtier sont comprises dans le territoire projeté, mais des transactions sont à prévoir. Le ministère s’est d’ailleurs porté acquéreur de la Pourvoirie du Domaine de la Chute.

Des intervenants du secteur touristique, dont Pierre Lapointe, du site d’hébergement et de camping Sauvage Charlevoix, ont mentionné leur volonté d’être considérés comme des partenaires par la Sépaq. Une rencontre est d’ailleurs prévue avec la communauté d’affaires de la municipalité, a confirmé M. Beaulieu.

Des chasseurs et pêcheurs étaient sur place. Rappelons que les activités de chasse sont interdites dans les parcs nationaux, une information qui n’a pas soulevé de tollé dans l’assemblée.

Citoyenne de Baie-Sainte-Catherine, Céline Huot estime que la communauté est « prête pour le développement » et espère que les choses iront bon train. «Les gens souvent commencent à construire à l’ouest et s’en viennent vers l’Est et quand ça arrive ça nous, il ne reste que les miettes de toast! On voudrait que ce soit l’inverse cette fois-ci! »

Une trentaine de citoyens s’étaient déplacés pour en apprendre davantage sur le projet. Des rencontres du même genre ont eu lieu plus tôt cet été à Baie-des-Rochers et Saint-Siméon.