Encore du vandalisme au parc centre-ville de Forestville

Le parc centre-ville a été le théâtre d’actes de vandalisme encore cet été. L’an dernier, les vandales s’en étaient pris au bloc sanitaire, près des jeux d’eau, mais à une seule reprise. Cette saison, ce même bâtiment a été la cible des malfaiteurs trois fois plutôt qu’une.

« Nous avons là un bloc sanitaire, on ne sait pas trop à quels jeux les jeunes s’adonnent, mais les portes ne restent pas à leur place. Les portes sont arrachées, les cadres de portes, les serrures. C’est vraiment triste », déplore la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, précisant que la Ville a porté plainte à la Sûreté du Québec.

Lors de la séance du conseil municipal le 10 septembre, les élus ont fait appel au civisme. « On essaie d’embellir. On crée des jeux, des espaces, pour que ce soit beau, que ce soit attractif, que les gens les utilisent. Mais, quand on voit que ça se brise, c’est certain que ça nous déplaît et ça nous attriste », clame Mme Anctil.

Un appel particulier a aussi été lancé aux parents « d’avoir une plus grande surveillance, une plus grande attention, aux enfants, aux jeunes ou aux moins jeunes ». On ne connaît pas l’âge des coupables pour le moment, mais « l’enquête le dira », ajoute la mairesse qui rappelle que le vandalisme a un coût pour les citoyens.

« Il faut reposer des portes, il faut faire réparer évidemment par nos gens des travaux publics. « C’est difficile d’estimer les coûts, mais quand nos employés travaillent sur ça, ils ne font pas d’autres choses. Pour sécuriser les portes, il a fallu mettre des panneaux de contreplaqué, il a fallu remplacer les serrures. C’est du temps et les matériaux qui vont avec », explique Micheline Anctil, questionnée par le Journal.

Cette dernière assure toutefois que ces gestes n’empêcheront pas la Ville de faire du développement « parce que ça serait encore plus triste. »

Le parc des naissances a aussi été l’hôte d’actes de vandalisme au courant de la saison estivale. « L’année dernière, ça avait été beaucoup plus calme. Cette année, même le parc ici à côté de l’hôtel de ville qui a des jouets pour de jeunes enfants, on a pu constater qu’il y avait des adolescents qui aimaient les mêmes jouets. Alors, ça nous pose un peu problème, les bris que ça peut donner », divulgue l’élue avec découragement.

La sensibilisation d’abord

Avant de procéder à l’achat de caméras, par exemple, ou à d’autres moyens de dissuasion qui ne sont pas donnés, la Ville de Forestville passe d’abord son message de sensibilisation. « On a fait un appel au civisme premièrement. C’est notre première intervention » laisse tomber la mairesse.

« On commence par faire de la sensibilisation et de l’éducation. On fait appel. Sinon, c’est sûr qu’on peut déployer des caméras, mais on en connaît aussi le prix. C’est aussi un investissement fort important. Pour le moment, on tente la sensibilisation », conclut-elle.