L’UQAR sur la Côte-Nord : beaucoup de chemin parcouru en quatre ans

L’antenne de Baie-Comeau de l’Université du Québec à Rimouski a le vent dans les voiles. Depuis son implantation sur la Côte-Nord il y a quatre ans, les inscriptions ont augmenté de 170 %. Cet automne, ce sont 11 cohortes qui sont en cours de cheminement, dont une nouvelle au baccalauréat en travail social.

« Il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis quatre ans. Notre antenne permet d’avoir une présence universitaire pérenne et de favoriser la rétention des jeunes qui viennent s’y former. L’accessibilité aux études universitaires est au cœur de la mission de l’antenne de Baie-Comeau », explique la vice-rectrice à la planification et aux partenariats, Mélanie Gagnon.

Depuis sa création, l’UQAR a remis plus de 1 700 diplômes à des personnes formées dans la région. « La réponse du milieu nord-côtier est excellente et notre souhait, c’est de développer l’antenne de Baie-Comeau en fonction des enjeux de main-d’œuvre de la région », affirme Mme Gagnon.

D’ailleurs, le programme en travail social vise à répondre aux besoins de la Côte-Nord dans le domaine des services sociaux. D’une durée de trois ans, ce programme démarrera une année sur deux et mènera au titre professionnel de travailleur social délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Pour la session d’automne 2024, plus d’une centaine d’étudiants poursuivent une formation universitaire à l’antenne de l’UQAR basée au Cégep de Baie-Comeau. Les baccalauréats en travail social et en sciences infirmières sont offerts à temps complet ainsi que plusieurs certificats à temps partiel, notamment en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité au travail et en administration. L’Université souhaite en outre offrir le baccalauréat en administration à l’automne 2025.

« En plus de nos programmes de baccalauréat, l’UQAR offre aussi plusieurs formations de plus courte durée à l’attention des personnes sur le marché du travail. Les cours sont donnés les soirs et la fin de semaine pour faciliter la conciliation avec la vie familiale et la vie professionnelle », souligne le directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus, Julien Lambrey de Souza précisant que ce sont des formations d’appoint de quelques heures ou encore des programmes de quelques trimestres, selon le besoin de l’apprenant.

L’équipe s’agrandit

L’équipe présente à l’antenne de Baie-Comeau continue de gagner en nombre. Près d’une dizaine de personnes y sont basées pour offrir un soutien à la formation et la collaboration avec le milieu. Après la professeure en travail social Lucie Gélineau et le professeur en science de la gestion Luc Foleu, un nouveau professeur en sciences de la gestion vient de se joindre à l’équipe, soit Marcellin Makpotche.

« C’est important pour l’UQAR d’avoir une équipe professorale en permanence à l’antenne de Baie-Comeau. Cela permet non seulement d’offrir une récurrence dans les programmes et que les étudiantes et les étudiants soient en mesure de planifier leur parcours à l’université, mais assure aussi un dynamisme en recherche dans la région », indique Mme Gagnon.

Des employés sont aussi embauchés pour donner des charges de cours dans différents domaines. L’université invite les enseignants intéressés à signifier leur intérêt en visitant le site de l’UQAR.

Présente sur la Côte-Nord depuis plus de 50 ans, rappelons que l’Université du Québec à Rimouski a pris la relève de la Corporation des services universitaires de l’ouest de la Côte-Nord à la suite de sa dissolution en 2020.