Un pharmacien de Baie-Saint-Paul sauve la vie d’une Baie-Comoise en infarctus

« On trouve de tout même un ami », dit la publicité des Pharmacies Jean Coutu. À la succursale de Baie-Saint-Paul, on peut maintenant ajouter… même des sauveteurs. Le 6 septembre, une femme de 60 ans de Baie-Comeau arrête à la pharmacie Jean Coutu de Baie-Saint-Paul parce qu’elle ne se sent pas bien.

« Elle présentait des symptômes d’un infarctus du myocarde. Une dose de nitroglycérine lui a été administrée par la pharmacienne alors qu’un employé appelait le 911. Les paramédics sont arrivés rapidement et ils ont conduit la dame dans un hôpital de Québec », a relaté le pharmacien propriétaire Simon Rebillard très fier de ce que son équipe a réalisé.

Le superviseur du service ambulancier (CTAQ) Mathieu Simard confirme que l’équipe affectée sur cet appel n’a pas eu à faire de manœuvres de réanimation. « La dame a été conduite directement à Québec comme le prévoit le protocole établi », dit-il.

« La dame a subi six pontages et est revenue nous remercier », poursuit M. Rebillard en rappelant que les actes dévolus aux pharmaciens dans les dernières années combinées au sang-froid de son équipe ont clairement fait une différence.

« Je vais acheter un défibrillateur externe automatisé. L’appareil n’aurait rien changé dans ce qui s’est produit, mais nous en aurons un », ajoute-t-il.

Deux vies en deux jours

Ce n’est pas la seule vie que l’équipe de la pharmacie a sauvé. Le lendemain, un jeune homme de 30 ans de Montréal arrive à la pharmacie « le visage rouge, plié en deux et présentant des difficultés respiratoires puis il perd connaissance », raconte Simon Rebillard.

Le jeune homme souffre d’un choc anaphylactique à la suite d’une piqure d’un moustique. « Une injection d’épinéphrine lui est donnée ce qui lui a permis d’éviter d’avoir des conséquences », avance le professionnel de la santé ajoutant que « l’Epipen a fait le travail ».

Ce jeune homme est aussi repassé à la pharmacie pour remercier ses sauveteurs.

Simon Rebillard insiste pour accorder tout le mérite aux pharmaciennes Isabelle Gauthier et Marie-Phillipe Pellerin et à l’infirmière Sarah Gendron et aux autres employés présents les vendredi et samedi 6 et 7 septembre. « Plusieurs ont participé en posant différents gestes qui ont mené au succès des interventions. Je suis vraiment fier de mon équipe. C’est de l’excellent travail. »

Avec Johannie Gaudreault