Drogue | Une nouvelle arrestation à Sept-Îles

Les enquêteurs de l’équipe mixte pour contrer le fléau de la drogue et des armes sur la Côte-Nord et des policiers de la Sûreté du Québec ont frappé une fois de plus à Sept-Îles. Un homme de 43 ans a été arrêté, le 10 septembre, lors d’une perquisition en matière de stupéfiants.

C’est dans un immeuble à logement de l’avenue Brochu à Sept-Îles que l’individu a été arrêté lors de la perquisition.

Lors de l’intervention, les policiers ont saisi des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, des comprimés de médicaments sous ordonnance et du matériel servant à la vente de stupéfiants.

L’homme de 43 ans a été libéré, mais il devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être déposées contre lui.

La SQ rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.