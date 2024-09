Plus de 500 $ d’amende pour un conducteur de poids lourd à Baie-Comeau

Un contrôleur routier de Contrôle routier Québec (SAAQ) a procédé, le 4 septembre dans le secteur de Baie-Comeau, à l’interception du véhicule lourd sur le point de perdre son chargement.

Cela a été fait à la suite d’un signalement d’un citoyen. L’agent a intercepté le véhicule lourd avant que survienne une perte de chargement à haute vitesse sur la chaussée.

Après vérifications par le contrôleur routier, le véhicule lourd a dû être déplacé de quelques mètres afin de permettre la reprise de la circulation. C’est à ce moment qu’une partie du chargement est tombée sur la chaussée.

Un constat d’infraction de 554 $ a été remis au conducteur, en plus d’exiger que l’arrimage du chargement soit conforme avant de reprendre la route.

Aucune collision n’a eu lieu et aucune personne n’a été blessée.

La Société de l’assurance automobile du Québec, qui informe de cet incident par courriel, précise que les véhicules lourds transportent des cargaisons d’une multitude de types et de formes, qui sont, le plus souvent, massives et volumineuses, ce qui représente un risque plus élevé pour les usagers de la route.

Elle demande à toute personne qui est témoin d’une situation dangereuse en matière de transport de personnes et de biens de faire un signalement anonyme à Contrôle routier Québec en composant le 1 866 471-1277.