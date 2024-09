L’Ordre de Baie-Comeau : cinq dignitaires pour 2024

Jeannette Lord, Claude Montigny, Jacques Parent, Michael Cosgrove et Viviane Richard ont tous été acclamés et salués pour leur parcours qui a grandement nourri la ville de Baie-Comeau ainsi que toute la communauté de la Manicouagan.

Les récipiendaires ont pu entendre collègues, amis et famille leur adresser quelques mots lors de l’évènement qui se déroulait au Centre des arts de Baie-Comeau le 15 septembre.

Jeannette Lord, communément appelée sœur Jeannette a brisé la glace lors de sa nomination dans la catégorie communautaire et humanitaire. La dame de 83 ans qui s’implique depuis son arrivée dans la région en 1971 est encore active. Elle est la fondatrice de l’accueil Marie-de — l’Incarnation ainsi que du Pavillon Marie Guyart, organisme pour les familles et enfants vulnérables. L’organisme a accueilli à ce jour plus de 1250 mères et près de 2 500 enfants. La fondatrice y travaille toujours comme bénévole. Touchée par cette reconnaissance, sœur Jeanette a pris le temps d’expliquer qu’il s’agissait de « la plus belle des payes ».

Claude Montigny a pour sa part reçu l’Ordre dans la catégorie éducationnelle. Personne majeure pour l’élan et la progression du Cégep de Baie-Comeau, il est toujours impliqué auprès de comités de la Ville. Un homme décrit comme tenace par ses proches, il aura réussi à concrétiser plusieurs projets comme la création de trois nouveaux programmes techniques. Le dynamisme de l’Établissement est en grande partie de ses réalisations, selon ses collègues.

Du côté de Jacques Parent, il a reçu une mention dans la catégorie économique. Connu comme le président de la Fondation de santé et service sociaux de la Manicouagan, son implication sociale et économique est nombreuse aux dires de ses proches. La mise sur pied du programme Un choix pour l’Avenir en est un bon exemple parmi une panoplie.

Michael Cosgrove a reçu la distinction dans la catégorie environnementale et scientifique. Son travail a permis de grandes avancées notamment pour la forêt boréale. Ingénieur forestier de formation avec un parcours impressionnant, l’environnement et l’innovation ont toujours été au cœur de ses préoccupations, selon celle qui porte aujourd’hui ses souliers, soit ceux de directeur général du CEDFOB (Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale), Judith Gagné. Aujourd’hui, directeur général du consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec, il a pu devenir membre de l’Ordre de Baie-Comeau grâce à son parcours et ses évolutions qui ont enrichi la Manicouagan.

Finalement, Viviane Richard a pu recevoir l’Ordre 2024 comme ambassadrice. Contributions multiples pour la ville de Baie-Comeau, et ce, dans toutes les sphères ont contribué à cette mention. Bénévole à temps plein, son leadership a su être apprécié par la communauté. Son implication baie-comoise s’est déroulée sur 50 ans. Elle se dit amoureuse des gens et sa fidélité auprès d’organismes a été applaudie. « Jamais Baie-Comeau ne sortira de mon cœur », a-t-elle conclu.

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau, a souligné le départ du peintre Jérémie Giles ainsi que tous les membres disparus de l’Ordre de Baie-Comeau, accompagné d’un vidéo hommage.

Cet évènement fut le douzième de son histoire. La tradition a été lancée lors du 75e anniversaire de la Ville de Baie-Comeau.