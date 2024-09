1,6 M$ pour rénover deux rues à Forestville

La Ville de Forestville a octroyé le contrat pour la réfection des systèmes d’eau potable et d’eaux usées de ses deux plus anciennes rues, soit la 8e rue et la 4e Avenue, le 10 septembre en assemblée municipale. C’est Entreprise Jacques Dufour Construction qui a proposé la plus basse soumission conforme s’élevant à 1,6 M$ avant les taxes.

Le chantier débutera prochainement puisque les travaux doivent absolument être terminés d’ici la fin décembre. « Le remboursement se fait dans le cadre de la TECQ (taxe sur l’essence et la contribution du Québec) et ce sont des travaux qui doivent être réalisés avant la fin de 2024 sinon nous perdons une subvention de 1,1 M$ », explique la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Le coût des travaux sera financé par un règlement d’emprunt adopté par la Ville et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en mai. « Il y a un manque à gagner de 329 507 $, la soumission dépasse, selon notre ingénieur. Nous allons aller dans le surplus accumulé de la Ville pour compléter ce projet », dévoile Mme Anctil.

L’instance municipale va de l’avant avec cette réfection malgré les coûts plus élevés que prévu « pour engager le 1,1 M$ qui nous a été octroyé pour ce projet », commente l’élue forestvilloise.

La durée des travaux est estimée entre 6 à 7 semaines. L’entrepreneur s’assurera de ne pas couper les services d’eau et d’égout aux résidences qui seront l’hôte du chantier.

Notons que deux soumissions ont été reçues par la Ville dans le cadre de cet appel d’offres. Elles ont toutes deux été jugées conformes. La firme d’ingénieurs Stantec, attitrée au dossier, a recommandé d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire.