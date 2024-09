Béluga Ultra Trail : nombre record de participants cette année

Le Béluga Ultra Trail s’est taillé au fil des années une place comme un incontournable de la course au Québec et a accueilli 964 participants et participantes qui ont complété ses divers circuits pour sa 5e édition, un record.

Bénie par la météo irréprochable de Dame Nature, la journée du samedi a permis aux coureurs de fourmiller entre Sacré-Cœur et Tadoussac dans une optique de plaisir et de dépassement de soi.

Les Trails SagLac qui organise l’événement commence à avoir l’habitude de crouler sous les formulaires d’inscriptions, qui totalisaient 1 166 cette année et qui risquent d’augmenter davantage dans les années à venir.

Fort de leur partenariat avec le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), les Trails SagLac remettront également 5 000 $ à l’organisme pour entretenir la famille de 3 bélugas adoptés, soit Félix, Trail et Ultra.

Résultats

C’est le Baie-Comois Pierre Gagnon qui a enfilé l’or du 45 km à son cou avec un temps de 4:48:31, suivi par Charles Lachance (4:56:12) et Hugo Simard (4:57:58).

Toujours au 45 km Corinne Lemay-Gaudet de Rimouski termine première chez les femmes et 11e dans le classement général avec un temps de 5:25:41, suivie par Alexandra Côté Lavoie (5:50:46) et Marianne Riendeau (5:51:13).

Au 30 km Didier Benoît de Lévis termine avec l’or en 3:18:54, accompagné à l’argent par David Bélanger (3:30:29) et Jérôme Dionne (3:33:32) au bronze.

Félix Deschênes de Chicoutimi ressort gagnant du 18 km avec un temps de 1:39:29, flanqué de Jrôme Lacroix (1:39:35) et Sylvain Dion (1:43:32).

Au 5 km Mattéo Leroy de Saint-Michel-des-Saints termine avec l’or en 20:32 et Olivier Fortier (22:06) ainsi que William Tremblay-Harnois (22:28) se sont respectivement partagé l’argent et le bronze séparés par une vingtaine de secondes.

Finalement au 1,5 km Léo Touzin de Québec se classe en première position avec un temps de 6:21 talonné par Laurent Ouattara-Bilodeau des Bergeronnes (6:26) et Thomas Laurencelle des Escoumins (6:29).