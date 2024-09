Décret caribou : l’aménagement forestier peut jouer un rôle, plaide le Groupement agro-forestier de la Côte-Nord

Le décret caribou continue de faire couler beaucoup d’encre. Cette fois, le Groupement agro-forestier de la Côte-Nord demande au gouvernement fédéral de réduire la superficie touchée par le décret visant la protection de l’habitat du caribou forestier du secteur Pipmuacan.

« En tant qu’aménagiste de territoires boisés de la région de la Côte-Nord, notre organisation est préoccupée à la fois par l’avenir de la population des caribous forestiers du secteur Pipmuacan et par le dynamisme socio-économique de la région », lance l’organisme par voie de communiqué.

Même s’il est d’accord que la démarche du gouvernement fédéral visant à protéger l’habitat du caribou forestier est devenu nécessaire afin de mettre un terme au statu quo, le Groupement croit que, dans sa forme actuelle, le projet de décret risque d’avoir des impacts sociaux, économiques et écologiques trop importants, ceci en n’ayant aucune garantie sur l’atteinte de ses objectifs.

« Nous sommes convaincus que l’aménagement forestier peut être intégré de manière à avoir un impact réduit, voir même positif, sur l’habitat du caribou forestier. Pour ce faire, une volonté claire de travailler ensemble doit être démontrée par toutes les parties prenantes, afin d’identifier des solutions misant sur les synergies, les opportunités et l’atteinte de résultats concrets », écrit l’organisation agroforestière.

Cette dernière est d’avis que le maintien à moyen terme de la population de caribous forestiers de Pipmuacan est possible, « à condition que nous mettions en œuvre une approche globale de la gestion des écosystèmes forestiers ».

Plus précisément, le Groupement agro-forestier de la Côte-Nord revendique de cibler en priorité les zones possédant actuellement les meilleures caractéristiques d’habitat et la plus forte utilisation par les caribous forestiers.

« Nous demandons également au gouvernement du Québec de désigner un aménagiste indépendant pour l’unité d’aménagement 097-51, lui donnant ainsi la responsabilité complète de la gestion du territoire, et ce, dans une démarche de concertation étroite avec toutes les parties prenantes », conclut l’organisme.