Des entrepreneurs innus à l’honneur

Dix entrepreneurs innus ont remporté des prix lors de la Soirée Uashteshiu, un gala visant à souligner l’excellence des entreprises et des commerces des Premières Nations de la région.

Près de 200 convives étaient présents samedi, au Centre des congrès de Sept-Îles, pour la première édition du gala. L’événement est organisé par la Corporation de développement économique montagnais (CDEM).

L’entrepreneure de Uashat mak Mani-utenam, Josée Leblanc, a remporté deux trophées avec son entreprise Atikuss. L’un dans la catégorie « tourisme » et l’autre dans la catégorie « entreprise de l’année ».

Angélique Malec, de Nutashkuan, a remporté le prix « Madame Entrepreneure » grâce à son centre d’hébergement dédié aux personnes des Premières Nations souffrant de problèmes de santé.

L’entreprise d’artisanat de Pessamit, Fleurs et Perle et l’Épicerie Nutashkuan ont remporté les prix de la catégorie « tisseur de liens » et « innovation », respectivement.

Les cinq prix restants ont été décernés à des entreprises de la communauté Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean. Les gagnants sont Joannie Gill (jeune entrepreneure), Nicolas Boily (Monsieur Entrepreneur), Groupe Piekuagami (construction), Minashkuau (foresterie) et Mikuniss Collection (entreprise écoresponsable).

Fierté et fraternité

Le journaliste et écrivain Michel Jean, issu de la communauté de Mashteuiatsh, a animé la soirée de remise de prix. Il s’est dit heureux d’être présent pour une telle occasion.

« Il s’agit d’une vitrine extraordinaire qui accentuera le rayonnement des entrepreneurs innus partout au Québec, et dont je partage la fierté. »

Le président de la CDEM, Jonathan Pinette-Grégoire, a également souligné son admiration pour les entrepreneurs de la région lors de la cérémonie d’ouverture du gala.

« Dans ce grand territoire qu’est le Nitassinan, ce soir nous avançons ensemble, main dans la main, avec espoir et fierté, comme compagnons de route. Alors, célébrons cette première édition du gala Uashteshiu comme il se doit, avec joie, fierté et fraternité. »

Les lauréats et lauréates ont aussi pris la parole au cours de la soirée pour manifester leur reconnaissance.

« Ce qu’on veut, c’est de partager l’histoire des Premières Nations, de la nation innue. C’est aussi de la partager à travers nos produits », célèbre Josée Leblanc après avoir remporté le prix de l’entreprise de l’année.

« On me disait tout le temps : “On rêve d’avoir une maison. Une maison autochtone où on se sent chez nous” », évoque Angélique Malec, trophée en main. « Je les ai écoutés. J’avais 25 ans dans ce temps-là, je leur ai dit “un jour”. Je l’ai fait 25 ans plus tard ! »