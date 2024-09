Forestville acquiert une vieille station-service

La station-service Steeve Canuel, laissée à l’abandon sur la route 138 à Forestville, a enfin trouvé un acquéreur. La Ville de Forestville s’achète une paix d’esprit en se la procurant au coût de 20 200 $.

« Ça fait des années qu’on déplore l’état des lieux. Ça a été mis en vente à quelques reprises dans les ventes pour non-paiement de taxes et on n’a pas trouvé d’acquéreur », lance la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 10 septembre.

Un huissier de justice a donc été nécessaire pour réaliser une vente avec l’instance municipale. « La Ville se porte acquéreur du lot 3 497 884 du cadastre du Québec qui comporte une bâtisse sur le terrain. C’est une promesse d’achat qu’a fait la Ville pour acquérir ce lot », explique Mme Anctil.

Pour l’élue, il est important de rehausser l’image de la municipalité sur la route 138. « La Ville a considéré que c’était un terrain qui était bien positionné en termes commercial directement sur la route 138. On parle de fierté, de se ramasser, d’embellir la Ville, on avait là une image qui ne nous plaisait vraiment pas », laisse-t-elle entendre.

Comme aucun citoyen ni entrepreneur ne s’était montré intéressé à acheter la station-service et le terrain où elle est située, la Ville de Forestville a décidé de prendre les grands moyens.

Une fois la transaction complétée, l’heure sera à la démolition. « Maintenant, on va procéder au nettoyage du terrain, divulgue la mairesse qui souhaite démolir le bâtiment le plus rapidement possible. Il fallait qu’on devienne propriétaire parce qu’on ne pouvait pas intervenir. Il y avait toujours un propriétaire. »

En plus d’améliorer l’aspect visuel de ce secteur de son artère principale, la Ville souhaite rentabiliser son achat éventuellement, « soit en faisant une vente ou en y installant quelque chose qui sera digne de son site sur la route 138 ».

Contamination du sol

Les terrains des stations-service réservent fréquemment des surprises au niveau de la contamination. Avant de transmettre sa promesse d’achat, la Ville de Forestville a commandé des analyses de sol.

« Il y a une légère contamination. Nous avons les rapports, nous avons toute l’information pour faire des travaux sur le terrain. La contamination n’est pas très grande, il y en a un peu », révèle Micheline Anctil.

Le dossier est maintenant entre les mains de la direction générale, mais la mairesse assure que l’instance municipale posera « les gestes qui se doivent ».

Notons que la station-service Steeve Canuel a été radiée d’office en 2016 par le Registraire des entreprises du Québec à la suite de la non-production de deux déclarations de mise à jour annuelles consécutives. Aucune date de fin d’existence n’a été déclarée au registre au moment d’écrire ces lignes. Le seul actionnaire et administrateur est Steeve Canuel de Forestville.