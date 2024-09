Des quadriporteurs au comportement dangereux

Il n’y a pas que les trottinettes électriques qui sont de plus en plus présentes dans les rues, il y a aussi les quadriporteurs, témoins du vieillissement de la population, comme le rapporte la mairesse de Forestville, Micheline Anctil. Les conducteurs ne respectent pas toujours les règles de sécurité routière, ce qui inquiète l’élue.

Les situations dangereuses se sont enchaînées dernièrement, aux dires de la mairesse. « On a vu des affaires très particulières et des gens nous ont rapporté des situations. Des gens qui traversent la rue en diagonale, il y a des voitures, des gens qui ne circulent pas du côté de l’accotement, qui circulent presque à la place des autos ou qui ne respectent pas le fait qu’il ne faut pas avoir de téléphone cellulaire à la main », illustre-t-elle en exemple.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont aussi été témoins d’événements semblables qui compromettent la sécurité des automobilistes et des conducteurs en faute.

« On s’est parlé du sujet et eux aussi avaient constaté la même chose. Quand on travaille avec la Sûreté du Québec, on a ce qu’ils appellent des policiers parrains. Chaque mois on a une rencontre avec nos policiers parrains et on est dans un échange de ce qu’ils ont eu et nous ce qu’on ressent comme besoin », divulgue Micheline Anctil.

D’ailleurs, la Sûreté du Québec aborde les citoyens qui commettent des infractions « davantage pour qu’ils apprennent la réglementation », selon la mairesse. « Souvent, c’est par méconnaissance, mais il n’en reste pas moins que c’est important de faire un rappel », ajoute-t-elle.

Mme Anctil a donc profité de la séance municipale du mois de septembre pour faire un rappel des règles de sécurité routière lorsqu’on est au volant des aides à la mobilité motorisées (AMM), regroupant les fauteuils roulants mus électriquement, les triporteurs et les quadriporteurs.

« Les quadriporteurs, il faut les considérer comme si c’était des cyclistes. C’est la même réglementation. Ils doivent se déplacer dans le même sens que la circulation », commence-t-elle.

Voici quelques règlements énumérés par l’élue :

– Circuler aussi près que possible de la bordure de trottoir et non pas à la place des automobiles.

– Pour traverser les intersections, les quadriporteurs doivent le faire en ligne droite et non pas diagonale.

– L’utilisation du cellulaire au volant est interdite à moins que le téléphone soit fixé dans la cabine.

– Les conducteurs ne doivent pas avoir d’écouteurs dans les deux oreilles « pour entendre ce qui se passe ».

– Toutes les règles en ce qui concerne la conduite en état d’ébriété s’appliquent.

« J’ajouterais que ce n’est pas un trailer pour transporter n’importe quoi. C’est un véhicule pour le déplacement d’une personne alors il faut être vigilant à ce qui est transporté dans le quadriporteur », poursuit Micheline Anctil témoignant que ces rappels sont tous des situations qui sont survenues réellement.

Notons que les règles de circulation relatives aux AMM s’appliquent sur les chemins publics, les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, les terrains des centres commerciaux et les autres terrains où le public est autorisé à circuler, rappelle la Société de l’assurance automobile du Québec.

Tous les règlements sont d’ailleurs expliqués sur le site Web de la SAAQ dans l’onglet Circuler en fauteuil roulant motorisé, en triporteur ou en quadriporteur.