Centraide dévoile ses nouvelles présidentes d’honneur

Deux femmes prendront les rênes de la nouvelle campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Il s’agit de Natacha Sénéchal et Geneviève Ashini.

Elles sont respectivement directrice régionale chez Englobe et agents de développement chez la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations.

L’objectif de la campagne 2024-2025 est établi à 1,2 millions $ de dollars pour répondre aux besoins croissants de la population.

« On est dans un milieu où les besoins augmentent. On a fait la tournée des organismes et on a vu à quel point c’est criant. On a un besoin de mobiliser par un objectif ambitieux », déclare Mme Sénéchal.

« On travaille fort, mais force est de constater qu’il y a quelque chose au-delà de nos capacités. Je rencontre des gens qui ont des bons emplois, mais ils ont de la difficulté à y arriver eux aussi », ajoute Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

C’est sous la forme d’un 5 à 7 chez Attitude Nordique que Centraide en a fait le dévoilement le 18 septembre.