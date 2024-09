Cross-country régional : plus de 600 coureurs attendus à Forestville

Des coureurs de 4 à 17 ans s’élanceront sur le parcours de cross-country à proximité de la polyvalente des Rivières de Forestville le 17 octobre pour tenter de remporter les grands honneurs dans leur catégorie.

Entre 550 et 650 compétiteurs de Tadoussac à Blanc-Sablon sont attendus pour le championnat régional de cross-country, chapeauté par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) — Côte-Nord. Les jeunes performeront dans différentes catégories, de préscolaire à juvénile.

Comme l’explique le directeur général du RSEQ — Côte-Nord, Éric Boucher, le nombre de kilomètres à parcourir diffère selon les groupes. Les plus petits devront courir 0,6 km tandis que les plus âgés devront garder le rythme pendant 5 kilomètres. Une catégorie ouverte est aussi offerte aux jeunes du collégial.

Une cinquantaine de participants seront par la suite sélectionnés pour se rendre au championnat provincial qui aura lieu du côté de Saint-Lazare le samedi suivant, soit le 26 octobre. « En moyenne, on envoie les médaillés d’or et après, s’ils ne peuvent pas, on envoie les médaillés de chacune des catégories », précise M. Boucher.

Choix du lieu

Le cross-country régional ne se tient pas au même endroit chaque année. Effectivement, l’organisation tente de trouver un équilibre entre les secteurs ouest et est de la Côte-Nord pour favoriser la participation de tous.

« On essaye d’avoir le championnat une année dans l’est, l’autre année dans l’ouest. C’est plus équitable pour l’ensemble des écoles de la région qui ont à se déplacer », confirme le directeur précisant qu’il est plutôt aisé pour les écoles d’accueillir ce championnat.

« Souvent, les écoles ont aux alentours un endroit ou un boisé où on peut facilement retrouver les infrastructures pour organiser notre course. Le cross-country, contrairement à l’athlétisme, on peut le bouger un peu partout sur le territoire, ce qui permet à plusieurs écoles de le recevoir », ajoute-t-il.

Partenaires et bénévoles

Le RSEQ fait appel aux centres de services scolaires pour aider à l’organisation de cet événement d’envergure qui se déroule sur une journée, mais qui demande de la logistique pour l’hébergement et les repas.

« Le vendredi soir, l’école hôtesse accueille tous les jeunes qui courent le lendemain matin, surtout ceux qui viennent de plus loin dans la région. Au niveau des déjeunes et des dîners, il y a une logistique à prévoir avec la cafétéria de l’école », divulgue M. Boucher.

Et derrière le comité organisateur, les écoles et les autres partenaires comme les municipalités, se cachent de nombreux bénévoles qui contribuent au succès de la journée. Ils s’assurent de la sécurité, des parcours et bien plus encore.

« On est chanceux parce que d’année en année, on est capable d’avoir des bénévoles. On en est très reconnaissants », témoigne Éric Boucher, précisant qu’une quarantaine de personnes sont nécessaires pour mener à bien le championnat de cross-country.