Bateau de croisière à proximité d’une baleine bleue: rien de plus qu’une « rencontre fortuite »

Des photos d’un bateau de Croisières Escoumins naviguant près d’une baleine bleue ont circulé récemment sur les réseaux sociaux. L’individu ayant relayé les images questionnait les façons de faire du capitaine du bateau.

Le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent stipule qu’une embarcation ne peut approcher à moins de 400 m d’un rorqual bleu.

Le directeur de Croisières Escoumins a été choqué de lire les insinuations qui accompagnaient les images prises à partir d’un bateau de sa flotte.

« Ça n’a aucun rapport. Notre entreprise respecte les règles du parc marin et de Pêches et Océans Canada et on est une des compagnies les plus respectées dans le domaine de l’observation des baleines », a lancé Gérald Harvey, visiblement agacé.

Il explique que le capitaine a d’abord aperçu la baleine à bonne distance, mais que celle-ci s’est rapprochée d’elle-même, sans que le navire ait modifié sa course. « Tu ne peux pas prévoir les déplacements d’une baleine bleue. C’est ce qu’on appelle une rencontre fortuite », précise M. Harvey.

Une loi et deux règlements fédéraux visant à protéger les mammifères marins s’appliquent dans le Saint-Laurent et le fjord du Saguenay : la Loi sur les espèces en péril et le Règlement sur les mammifères marins (Pêches et Océans Canada), ainsi que le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (Parcs Canada).

Lorsqu’une situation se produit hors des limites du parc marin, la gestion de celle-ci incombe à Pêches et Océans Canada.

Selon le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, le capitaine qui fait une rencontre fortuite doit s’éloigner à vitesse minimale de manœuvre jusqu’à se trouver à plus de 400 mètres d’une baleine bleue.

« Les photos publiées montrent un rorqual bleu près de bateaux. Toutefois, elles ne permettent pas de comprendre le contexte ni de conclure à une infraction », estime Marie-Sophie Giroux, gestionnaire des relations externes pour l’Unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent à Parcs Canada.