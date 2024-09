François Legault souhaite que le gouvernement tombe

Le premier ministre François Legault demande au Bloc québécois de renverser le gouvernement Trudeau mardi prochain et déclencher ainsi des élections fédérales.

Lors d’une courte déclaration jeudi matin, M. Legault a laissé entendre qu’il était exaspéré de l’immobilisme du gouvernement Trudeau dans le dossier de la réduction de l’immigration temporaire au Québec.

Il a dit au chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon de parler au leader de son parti «frère» à Ottawa, le bloquiste Yves-François Blanchet, pour qu’il vote avec le Parti conservateur du Canada contre le gouvernement Trudeau, dans un vote de confiance prévu aux Communes mardi prochain.

Or, le Bloc a déjà dit qu’il allait appuyer le gouvernement Trudeau dans ce vote de confiance.

«Je demande à M. St-Pierre Plamondon d’avoir du courage et de demander à son camarade du Bloc québécois de reculer, de ne pas appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine, de défendre les intérêts des Québécois et de la nation québécoise, c’est important ce qui se passe. M. St-Pierre Plamondon a le devoir de se lever debout et d’être courageux et d’interpeller M. Blanchet», a déclaré M. Legault.

Rappelons que le gouvernement Trudeau est minoritaire et il a besoin de l’appui de l’un des partis d’opposition pour se maintenir au pouvoir.

«Ça fait des années qu’il ne respecte pas le parlement du Québec»

Selon le ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, le Bloc a agi de manière «prématuré» en disant qu’il allait appuyer le gouvernement Trudeau «avant même d’obtenir des garanties».

«Quand il y a des motions comme celle qui s’en vient, nous on invite tous les députés québécois à soit faire entendre raison au gouvernement fédéral pour qu’il s’engage à respecter les champs de compétences du Québec notamment en santé, soit, voter contre ce gouvernement», a-t-il lancé en mêlée de presse à l’Assemblée nationale jeudi.

M. Roberge en a profité pour en envoyer une pointe au ministre fédéral Pablo Rodriguez, qui va se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. «M. Rodriguez doit se regarder dans le miroir, car il veut siéger à Québec. Ça fait des années qu’il ne respecte pas le parlement du Québec», a-t-il affirmé.

Interpellé mardi sur la victoire du Bloc québécois dans la partielle de LaSalle–Émard–Verdun, Jean-François Roberge avait alors affirmé qu’il ne faisait «pas de politique fédérale».