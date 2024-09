Un premier frigo communautaire 24/7 en Haute-Côte-Nord

Le nouveau frigo communautaire à l’Alliance des femmes de Sacré-Cœur sera accessible à la population 24 heures par jour pendant tous les jours de la semaine.

C’est avec des investissements de plus de 54 000 $ que l’Alliance des femmes a concocté une première en Haute-Côte-Nord avec ses partenaires, une bâtisse qui comporte un congélateur, un frigo, et des tablettes pour les produits secs.

Le comité qui a pris en charge sa création a fait suite au projet du Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord qui avait implanté des frigos communautaires dans chaque municipalité, dont Sacré-Cœur qui fonctionnait par rendez-vous téléphonique.

« Ça fonctionnait plus ou moins, car les gens qui vivaient de la pauvreté ne voulaient pas être identifiés », raconte Claudie Hovington, travailleuse à l’Alliance des femmes.

Christiane Maltais, Claudie Hovington, Claire Dufour et Johanne Bouchard avec le nouveau frigo en arrière du bâtiment de l’Alliance des femmes.

Désirant rendre l’aide alimentaire plus accessible à la population, l’équipe de l’Alliance des femmes a comme intention de travailler avec les commerces de détail et de restauration de la municipalité et de laisser le remplissage de denrées d’épicerie au Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord.

Claudie Hovington assure que les familles qui seront dans le besoin pourront prendre ce qu’il y a dans le frigo, mais aussi « en pensant aux autres ».

L’Alliance des femmes organisera dans les prochains temps un concours pour trouver un nom au bâtiment qui abrite le frigo qui sera dévoilé le 22 octobre.