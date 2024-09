Caribou : Guilbeault fait miroiter beaucoup d’argent et invite Québec à négocier

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, invite son homologue du Québec à la table de négociations afin de trouver une entente sur le caribou, avant Noël, et souligne que la province pourrait profiter de centaines de millions de dollars de financement pour la protection de la biodiversité.

Le ministre Guilbeault a envoyé jeudi une lettre au ministre de l’Environnement, Benoit Charette et à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina.

Dans sa missive, M. Guilbeault réitère que son gouvernement est prêt à mettre en œuvre «une approche de collaboration, incluant un financement fédéral», pour protéger le caribou.

Jusqu’à 465,8 millions de dollars

«Le gouvernement peut rendre disponible jusqu’à 77,8 millions de dollars de contributions pour le caribou boréal; ce montant est actuellement réservé à cette fin, mais devra être réaffecté à d’autres programmes si aucune opportunité ne se matérialise au Québec dans un avenir rapproché», a écrit le ministre fédéral.

Également, Steven Guilbeault écrit qu’il aimerait négocier un accord sur la nature, «pour lequel Environnement et Changement climatique Canada est prêt à apporter une contribution supplémentaire de 100 millions de dollars» et «cette somme s’ajouterait aux 220 millions de dollars qui font actuellement l’objet de négociations avec Ressources naturelles Canada».

Le ministre explique aussi que «68 millions de dollars provenant du programme 2 milliards d’arbres pourraient également être mis à disposition pour soutenir une éventuelle entente de collaboration visant à soutenir la plantation d’arbres pour la restauration de l’habitat».

Au total, «le gouvernement fédéral pourrait ainsi verser jusqu’à 465,8 millions de dollars pour soutenir les efforts du Québec en vue d’atteindre nos objectifs communs en matière de conservation, notamment la protection de 30 p. 100 des terres et des eaux d’ici 2030», a fait savoir le ministre fédéral à son homologue provincial.

«Je souhaite entamer le plus rapidement possible des négociations sur une entente sur le caribou et, idéalement, conclure une entente avant Noël», a indiqué le ministre fédéral dans sa lettre.