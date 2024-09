Des activités culturelles gratuites sur la Côte-Nord

Des activités culturelles gratuites auront lieu un peu partout sur la Côte-Nord du 27 au 29 septembre dans le cadre de la 28e édition des Journées de la culture.

C’est la première fois qu’une activité de lancement pour les Journées de la culture aura lieu sur un territoire innu, à Uashat mak Mani-utenam.

Le projet, organisé par Culture pour tous, propose près d’une vingtaine d’activités familiales accessibles à tous, entre Tadoussac et Sept-Îles.

Pour couvrir le territoire, deux porte-paroles représenteront la Côte-Nord. Il s’agit de Jenny-Lee Vachon, diplômée de l’Université du Québec à Trois-Rivières de Uashat mak Mani-utenam, et Rose-Marie Gallant, artiste multidisciplinaire résidente de Forestville.

« Quand on s’intéresse aux choses, on les comprend mieux, on les voit mieux », partage Rose-Marie Gallant.

Elle loue également la tribune que les Journées de la culture offrent aux artistes de la région. « Ça m’ouvre une nouvelle porte. Ça veut dire que c’est aussi bon pour les porte-paroles que pour monsieur et madame Tout-le-Monde. »

Culture pour toute la famille

L’acteur et animateur de télévision, Charles Lafortune, est ambassadeur pour cette dernière édition des Journées de la culture. Présent au Musée Shaputuan pour le lancement, il a expliqué son intérêt pour cette occasion spéciale.

« Ça me parle, parce que c’est de donner accès gratuitement à tout le monde à des activités qui, peut-être, ils n’oseraient pas faire », dit-il. « C’est un moment pour essayer de nouvelles choses avec sa famille et créer des liens. Peut-être que vous allez découvrir de nouvelles passions ! »

Toutes les activités peuvent être trouvées directement sur le site web des Journées de la culture.