La chaleur des derniers jours anormale sur la Côte-Nord

« On peut dire qu’on vit du temps exceptionnellement et extrêmement chaud par rapport aux normales, des extrêmes de températures pour la période de l’année », affirme Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Le météorologue qualifie les températures de « hors de l’ordinaire ».

« Même si certains jours on ne bat pas le record, on vit quelque chose qui n’est pas normal pour la saison », dit Simon Legault.

Dernièrement, la Côte-Nord a dépassé des records de température, en a égalé d’autres, ou s’en est approchée très souvent.

Le 15 septembre, Schefferville a connu une température maximale de 23,7 °C. L’ancien record était de 20,0 °C (1967).

Le 18 septembre, plusieurs records de chaleur ont été battus sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord.

À Baie-Comeau l’ancien record était de 23,3 °C. Il avait été établi en 1968. Le nouveau se chiffre à 23,4 °C.

À Longue-Pointe-de-Mingan il est passé de 20,2 °C (2012), à 20,5 °C.

Du côté de Lourdes-de-Blanc-Sablon le record de 18,2 °C (2003) est grimpé à 19,6 °C.

Beau temps

Pour les prochains jours, jusqu’à la semaine prochaine, on parle de beau temps en général. « On va rester au-dessus des normales encore pour un petit bout de temps, mais on est sur une pente descendante », dit M. Legault.

« La poussée de température sera moins intense, mais toujours présente », dit-il. La chaleur se retire tranquillement pour laisser place aux températures automnales.