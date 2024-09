Micheline Anctil en lice pour un prix qui encourage les femmes en politique

La préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, est une des candidates en lice pour le prix Elsie-Gibbons de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Le Prix Elsie-Gibbons est remis à un élu municipal en reconnaissance de son influence pour favoriser et encourager l’engagement des femmes, notamment en politique municipale. Le dévoilement du gagnant aura lieu lors du congrès de la FQM, à la fin septembre.

Ce prix a été nommé en l’honneur de Elsie Gibbons, première mairesse de l’histoire du Québec. Il est remis depuis 2019 et les femmes de la Côte-Nord n’ont jamais été une récipiendaire.

La nomination de Mme Anctil a été dévoilée lors de la séance du conseil des maires du 17 septembre. Rappelons que la préfète est également la mairesse de Forestville depuis 2009.

Soutenir le développement régional



Dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat (Entente de développement culturel), une somme de 12 169 $ sera répartie la Municipalité de Longue-Rive (3 404 $) pour la commémoration de sa fresque, le Festival de la chanson de Tadoussac (8 090 $) pour Le petit rappel 2024 et la Municipalité de Tadoussac (675 $) pour un match d’impro musical.



Quant au Fonds québécois d’initiatives sociales, il permettra d’accorder une somme de 4 510 $ à la MRC de La Haute-Côte-Nord pour une activité de dialogue et de réconciliation.



Octrois de contrats



Plusieurs contrats ont été octroyés lors de la séance du 17 septembre notamment pour des services professionnels pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour l’aménagement d’une plateforme de compostage.

Les élus ont aussi adopté l’octroi du contrat pour des travaux de nettoyage de la toile du dôme situé à l’écocentre des Bergeronnes, pour la réalisation d’un mandat d’accompagnement dans l’élaboration d’un plan d’action et d’une structure de gouvernance pour le Regroupement des partenaires au développement social ainsi que pour le déneigement des stationnements du centre administratif et de la Ferme Hovington à Tadoussac.



Décret d’urgence visant à protéger l’habitat du caribou boréal au Québec

Le conseil des maires a demandé au gouvernement du Canada de ne pas adopter ce décret « aux conséquences sociales et économiques catastrophiques », de ne pas s’immiscer dans les champs de compétences du Québec et de respecter les démarches en cours.