Côte-Nord : Trois cohortes de charpentiers-menuisiers commencent leur formation

Ce ne sont pas les futurs charpentiers-menuisiers qui manqueront sur la Côte-Nord après la deuxième phase de l’offensive en construction annoncé par le gouvernement Legault l’an dernier.

Le Centre de formation professionnel (CFP) et le Service aux entreprises (SAE) de l’Estuaire annoncent le démarrage de trois nouvelles cohortes qui permettront de former plus d’une soixantaine de charpentiers-menuisiers sur la Côte-Nord au cours des prochains mois.

Les étudiants pourront obtenir leur attestation d’études professionnelles (AFP) en début d’année 2025 avec 705 heures de formation au compteur en simultané à Pessamit et Blanc-Sablon.

Les étudiants de la cohorte de Pessamit. Photo CSS de l’Estuaire

Une troisième prend son envol ce lundi 23 septembre dans les installations du CFP de l’Estuaire à Forestville.

Des 64 personnes actuellement inscrites dans l’un ou l’autre des trois lieux de formation, près de 20 % sont des femmes et 35 % sont issus d’une communauté innue.

« À l’instar de l’an dernier, les apprenants, qui ont notamment été sélectionnés à la suite d’une entrevue de motivation et d’intérêt, recevront un soutien financier de 750 $ par semaine durant leur parcours de formation », annonce Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire.