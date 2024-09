La collecte des encombrants revient en octobre

Les résidents de la Haute-Côte-Nord qui souhaitent se départir de gros rebuts pourront le faire cet automne. La MRC a annoncé les dates des collectes pour chaque municipalité.

Voici le calendrier :

Tadoussac et Sacré-Coeur : 21 octobre

Les Bergeronnes : 22 octobre

Les Escoumins et Essipit : 23 octobre

Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer : 28 octobre

Forestville : 29 octobre

Colombier : 30 octobre

Les encombrants doivent être déposés au plus tard à 6 h le matin et au plus tôt 48 heures avant la collecte. Ils doivent être en bordure de rue et triés. « Les grandeurs des matières doivent être au maximum de six pieds. Les chargements dans une remorque ne seront pas collectés », précise la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Les matières acceptées :

• Débris de construction, rénovation et démolition, triés par matière, en petite quantité;

• Équipement de chauffage (chauffe-eau, tuyau de cheminée, chauffe-piscine);

• Électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, laveuse, climatiseur, etc.);

• Meubles d’intérieur et d’extérieur (divan, table, matelas et sommier, BBQ, etc.);

• Mobilier de salle de bain (bain, douche, lavabo, toilette);

• Portes et fenêtres;

• Tapis, couvre-planchers, bâches, toiles de piscine et abri d’auto (roulés).