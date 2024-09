Un programme pour pallier le manque d’orthophoniste 

16 % des enfants de la maternelle sur la Côte-Nord présentent une plus grande vulnérabilité dans le domaine du développement cognitif et langagier comparativement à 12 % pour le reste du Québec. Au fait de cette statistique, un organisme communautaire arrive à la rescousse.

Cette donnée provenant de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle a été rendue publique par l’Institut de la statistique du Québec.

Mélanie Talbot, directrice adjointe en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience intellectuelle au CISSS Côte-Nord, confirme au journal Le Manic que 500 enfants nord-côtiers sont sur la liste d’attente actuellement pour voir une orthophoniste. « Les deux territoires qui ont le plus d’attente sont Baie-Comeau et Sept-Îles », dévoile-t-elle.

La Maison des familles de Baie-Comeau et Centre de ressources périnatales (MDF) a décidé d’ouvrir un programme qui pourrait permettre de désengorger cette importante liste.

Jouons ensemble avec les mots

Le programme d’ateliers de stimulation du langage est conçu pour travailler en dyade parent-enfant. Cedit programme s’appelle Jouons ensemble avec les mots. Il se déroule en 10 ateliers à raison d’un par semaine. « Il s’agit de notre nouveau service pour répondre aux nombreuses demandes qu’on reçoit pour des parents inquiets du langage de leur enfant, ou parfois carrément en attente de services », souligne Carol-Ann Boudro, coordonnatrice et intervenante en périnatalité à la MDF. « Mes études et mon passé en orthophonie font que je pilote ce projet avec mon équipe », ajoute-t-elle.

Mme Boudro, qui avoue avoir été septique lorsqu’elle a entendu parler de ce programme, dit être complètement conquise lorsqu’elle l’a lu.

« Il s’agit de prévention à large spectre qui s’adresse à tout le monde qui pourrait être inquiet du développement du langage de son enfant ou de la stimulation pour favoriser le langage », résume-t-elle ajoutant que c’est basé sur du coaching parental pour aider son enfant d’un âge moyen entre 2 et 4 ans.

Un premier groupe de huit parents-enfants a commencé le 22 septembre et un second ouvrira à l’hiver 2025. La MDF aimerait offrir trois groupes annuellement.

Plus d’orthophonistes prévus

Mélanie Talbot explique qu’il n’y a pas de plan de postes complet en orthophonie actuellement pour le CISSS Côte-Nord. « Ça va par vague », dit-elle. Les retraites et les congés de maternité viennent souvent brouiller les cartes.

Par contre, un programme de bourses est disponible pour plusieurs métiers ciblés comme les orthophonistes. « Dans les dernières années, on a signé avec au moins trois futurs orthophonistes pour revenir après leurs études », divulgue-t-elle. Ces bourses d’études viennent souvent d’étudiants qui réalisent leur stage sur la Côte-Nord et qui s’engagent pour un mandat de trois ans une fois qu’ils reçoivent leur permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

De plus, le CISSS Côte-Nord est actuellement en refonte complète de ses services d’orthophonie. « On souhaite mettre plus de services universels qui pourraient se régler seulement avec de la stimulation », informe Mme Talbot.