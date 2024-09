Plus de services de mobilité sur la Côte-Nord

Les résidents de 22 municipalités de la Côte-Nord peuvent maintenant s’abonner aux services sans fil de Vidéotron. La compagnie de télécommunication agrandit sa zone de services dans la région.

Cette expansion est possible grâce à des accords de partenariat conclus conformément au cadre pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) du CRTC.

Les zones d’abonnement Vidéotron sont situées à Baie-Comeau, Baie-Trinité, Blanc-Sablon, Bonne-Espérance, Chute-aux-Outardes, Colombier, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Forestville, Franquelin, Godbout, Havre-Saint-Pierre, L’Île-d’Anticosti, Maliotenam, Mingan, Natashquan, Pessamit, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Port-Cartier, Ragueneau, Sept-Îles et Uashat.

De nouveaux points de vente s’ajoutent également dans la région. Ils sont situés à Sept-Îles et Baie-Comeau (Centre Manicouagan). Les Nord-Côtiers pourront se rendre sur place pour s’abonner aux services.

« Alors que se poursuit l’expansion pancanadienne de nos services de télécommunication, notre engagement à stimuler la concurrence au bénéfice de la population québécoise demeure plus fort que jamais et ce nouveau déploiement régional en est une démonstration claire », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La Côte-Nord n’est pas la seule région à bénéficier de nouvelles zones d’abonnement. C’est le cas également en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.