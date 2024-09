Un nouveau terrain de jeu pour l’escalade à Gallix

Le processus a été un peu plus long que prévu, en raison des feux de forêt des deux derniers étés. Les travaux sont terminés et les demandes sont approuvées pour l’affiliation de la Paroi de Gallix auprès de la FQME. Sa grande ouverture officielle a lieu samedi.

L’endroit, non loin du chalet de la Station Gallix, devient le troisième site officiel sur la Côte-Nord, le deuxième pour le territoire est de la région, après celui de la Baie des tous Nus, à Rivière Brochu, près de la côte à jambon. Baie-Comeau offre le Petit Malfait aux grimpeurs.

La Paroi de Gallix propose plusieurs lignes, multi-longueurs, de 10 à 65 mètres.

« Le site permet une progression entre les paliers. Il a une bonne capacité de développement », mentionne Jean-Pierre Larivée, président du Club de plein air de la Côte-Nord et formateur en escalade.

La Paroi de Gallix offre deux types d’escalade, sportive et traditionnelle.

Le premier se fait à partir de points de progression (ancrages) déjà existants sur la paroi pour s’attacher. Il demande moins de matériel et de connaissances.

Pour l’escalade traditionnelle, les personnes utilisent les coincés, les caractéristiques de la roche.

Jean-Pierre Larivée indique qu’avec la chaleur de la roche sur ce site, il sera possible de grimper jusqu’en novembre. En hiver, l’endroit sera affilié pour l’escalade de glace.

Quant au site de la Baie des tous nus, il est plus facile d’accès, par son emplacement, mais aussi par le niveau de son mur, de sept à vingt-cinq mètres. L’escalade s’y pratique en moulinet, avec l’installation du relais en haut pour descendre en rappel et grimper.

« C’est dans une optique plus facilitante pour l’apprentissage. C’est un endroit propice pour la formation », indique M. Larivée. Cet endroit est à maturité en raison des limites du site.

Engouement

Jean-Pierre Larivée explique le développement de parois à l’extérieur par la possibilité de pratiquer à l’intérieur au Cégep de Sept-Îles.

« Ça permet de développer des liens et d’attirer des adeptes. On a des clubs pour créer une communauté, entretenir les sites et offrir des formations », dit-il.

D’ailleurs, l’organisation est passée de deux ouvreurs-équipeurs à neuf.

Le président souligne que la pandémie a amené une hausse de la fréquentation pour l’escalade.

Si le Club de plein air de la Côte-Nord a notamment comme mission d’entretenir et de développer des sites pour la randonnée, comptant une cinquantaine de membres, il rejoint un bassin serré d’une vingtaine de personnes pour l’escalade.

Quatre personnes font partie du conseil d’administration du Club. M. Larivée est entouré de Gabrielle Darveau, Simon Migneault et Zaccaria Kacem. En compagnie de membres impliqués, ils ajouteront des cordes à leur arc dans les prochains mois, avec différentes formations, guide de randonnée, secourisme en région éloignée, abatage manuel et moniteur d’escalade de glace.

La grande ouverture de la Paroi de Gallix se fera le samedi 28 septembre. De 10 h à 16 h, sur le site du refuge de la Station, il y aura initiation à l’escalade et pratique libre (matériel fourni), randonnée guidée et BBQ.